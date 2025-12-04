Campeonato de mus el día 13 impulsado por Gazte Asanblada

J. A. M. elgeta. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:52 Comenta Compartir

Entre las actividades que proponen desde Elgetako Gazte Asanblada para activar la vida cultural y social, y después montar pases de cine en el Kultur Etxe, dan un paso hacia los juegos de mesa con la convocatoria de un campeonato de mus.

La competición ante los tapetes con envidos y órdagos se juega por parejas el 13 de diciembre, a partir de las 18.30 horas, en las mesas de Ozkarbi Elkartea. La inscripción ya está disponible en Haizea taberna. Como destacan en la promoción de la competición habrá premio para los mejores con los naipes.

Lotería de Ozkarbi

La lotería de Navidad de los socios de Ozkarbi Elkartea se retirará esta tarde de 19.00 a 20.00 horas en la sociedad. Desde la directiva desean suerte en el sorteo del 22 de diciembre.