Hasta el 16 de noviembre habrá que esperar a conocer si los campeones de 2024 repiten con la txapela. F.T.

Elgeta

El campeonato de frontenis arranca hoy con 38 deportistas en la disputa

Desde las 9.00 horas la cancha municipal recibe quince partidos en sesión matinal y vespertina

Juan Antonio Migura

elgeta.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:22

Comenta

La capacidad de convocatoria del campeonato de frontones ha vuelto a quedar demostrada en la edición 2025 donde un total de 38 participantes darán cuerpo a la competición que se desarrollará desde hoy hasta el 16 de noviembre, los finales de semana.

La afición local por esta modalidad de frontón es innegable. Son cinco las parejas femeninas inscritas, menos de las deseadas por las organizadoras, y catorce emparejamientos masculinos.

Las disputas deportiva arranca hoy a las 9.00 horas con un programa de cinco encuentros femeninos hasta las 12.30 horas. De tarde diez choques masculinos entre las 15.00 y 21.30 horas. Los partidos serán de treinta minutos. Mañana de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.15 horas, once enfrentamientos masculinos.

La tercera y cuarta jornada del campeonato tendrá lugar el 8 y 9 de noviembre, y el siguiente fin de semana del 15 y 16 jugarán las semifinales y los partidos por los títulos masculino y femenino.

El comité organizador de la nueva edición agradece el patrocinio facilitado por el comercio y la hostelería de Elgeta, y la colaboración y apoyo del Ayuntamiento.

