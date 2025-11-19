El campeonato de bolos a tres txirlos de Ozkarbi Elkartea se disputa este viernes

ElgetaEl campeonato de bolos a tres txirlos de Ozkarbi Elkartea se disputa este viernes
Elgeta
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:18
El bolatoki municipal pasa en seis días de ver competir a los lanzadores del campeonato de Euskal Herria a recibir, este viernes, desde las ... 18.30 horas a los aficionados dentro del campeonato que promueve Ozkarbi Elkartea.
La competición en la modalidad de tres txirlos se desarrolla por categorías: los y las de 6 a 12 años tendrán una inscripción de un euro; el grupo de 13 a 16 años depositará dos euros; y los de 17 años en adelante cinco euros por la inscripción.
Además, en las instalaciones de la sociedad Ozkarbi se celebrará una fiesta infantil desde las 17.30 horas.
Chocolate y bingo
Xalbadorpe organiza este jueves a partir de las 17.00 horas una chocolatada en Ozkarbi para los jubilados a la que seguirán las partidas de bingo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión