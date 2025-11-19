El campeonato de bolos a tres txirlos de Ozkarbi Elkartea se disputa este viernes

El bolatoki municipal pasa en seis días de ver competir a los lanzadores del campeonato de Euskal Herria a recibir, este viernes, desde las ... 18.30 horas a los aficionados dentro del campeonato que promueve Ozkarbi Elkartea.

La competición en la modalidad de tres txirlos se desarrolla por categorías: los y las de 6 a 12 años tendrán una inscripción de un euro; el grupo de 13 a 16 años depositará dos euros; y los de 17 años en adelante cinco euros por la inscripción.

Además, en las instalaciones de la sociedad Ozkarbi se celebrará una fiesta infantil desde las 17.30 horas.

Chocolate y bingo

Xalbadorpe organiza este jueves a partir de las 17.00 horas una chocolatada en Ozkarbi para los jubilados a la que seguirán las partidas de bingo.