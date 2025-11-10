Azaroa Ozkarbin despedirá programa con un campeonato de bolos

J. A. M. elgeta. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

Futbolín, actividades infantiles y bolos serán las últimas entregas de Azaroa Ozkarbin que este pasado fin de semana ha ofrecido música y montañismo.

El próximo viernes, día 15, desde las 18.00 horas en Ozkarbi Elkartea el futbolín se trasforma en cancha de competición.

Para el siguiente viernes, día 21, desde las 18.30 horas llegan las tiradas del campeonato de bolos en Bolatoki municipal. La competición se desarrolla por categorías: los y las de 6 a 12 años tendrán una inscripción de un 1 euro, el grupo de 13 a 16 años depositarán dos euros, y de 17 años en adelante por cinco euros la inscripción.

En esa fecha el anticipo de los lanzamiento de bolos será la fiesta infantil que celebrarán desde las 17.30 horas en la sede de la sociedad.