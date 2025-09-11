El Ayuntamiento pide respeto y conservación en equipamientos públicos

J.A. MIGURA elgeta. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

Una nota remitida desde el Ayuntamiento hace un llamamiento a la comunidad para que tome conciencia de la necesidad de conservación de los espacios públicos, una actitud que redunda en seguridad para todos los usuarios.

Señalan desde el consistorio que «lamentablemente, últimamente hemos detectado que en la zona de pumptrack y el parque de juegos se han estado tirando piedras. Aunque parezca un juego simple, esta práctica supone un gran riesgo para todos los usuarios, incluidos los niños y niñas», destacan, Durante esta semana se han realizado las labores de limpieza de la pista para bicicletas y patines , y de del suelo acolchado del parque infantil.

Añaden que «tirar piedras en cualquier lugar puede causar caídas, lesiones graves e incluso dañar las infraestructuras. La seguridad de nuestros hijos es responsabilidad de todos. Por ello, es fundamental explicar la importancia de cuidar las instalaciones y respetar a los demás».

Agradecen de antemano la colaboración vecinal, y señalan que «es imprescindible el cuidado de los menores durante el uso de estas zonas recreativas. Con vuestra ayuda garantizaremos que el pumptrack y el parque de juegos siga siendo un espacio de diversión y disfrute para todos».