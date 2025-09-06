Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación del grupo motor integrado por instituciones, empresas y corporaciones comarcales.

Elgeta

Argitzen busca la colaboración vecinal para reflexionar sobre el ahorro energético

El 10 de septiembre en el Ayuntamiento una reunión de presentación con los convocados y con el grupo motor

Juan Antonio Migura

Elgeta

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:53

La iniciativa Argitzen para consensuar la transición energética en Debagoiena es un proceso participativo que exige de la colaboración ciudadana. Estos días personas vecinas ... de la comarca, elegidas por sorteo, reciben en sus buzones un sobre amarillo. Es la invitación para participar en la asamblea ciudadana del proceso Argitzen. La iniciativa social reunirá a 50 personas de la comarca que completen una serie de recomendaciones para reducir el consumo energético y el desarrollo de las energías renovables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  5. 5

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  6. 6 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  7. 7

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  8. 8 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  9. 9

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Argitzen busca la colaboración vecinal para reflexionar sobre el ahorro energético

Argitzen busca la colaboración vecinal para reflexionar sobre el ahorro energético