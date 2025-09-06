Argitzen busca la colaboración vecinal para reflexionar sobre el ahorro energético

La iniciativa Argitzen para consensuar la transición energética en Debagoiena es un proceso participativo que exige de la colaboración ciudadana. Estos días personas vecinas ... de la comarca, elegidas por sorteo, reciben en sus buzones un sobre amarillo. Es la invitación para participar en la asamblea ciudadana del proceso Argitzen. La iniciativa social reunirá a 50 personas de la comarca que completen una serie de recomendaciones para reducir el consumo energético y el desarrollo de las energías renovables.

Los invitados tienen un plazo de 15 días para aceptar o no la presencia. Entre quienes acepten, se realizará un segundo sorteo para formar un grupo de 50 personas que se comprometen a participar en las 5 sesiones de la asamblea para elaborar recomendaciones que respondan a: ¿Qué acciones o cambios deberán llevar a cabo los agentes locales de Debagoiena para reducir el consumo energético y desarrollar las energías renovables?

No hace falta tener ningún conocimiento previo para tomar parte. Para acercar el proceso a la ciudadanía y aclarar sus posibles dudas, en el caso de Elgeta el miércoles 10 de septiembre se desarrolla una presentación, a las 18.00 horas en el salón de plenos. Acudirán los agentes de la localidad y representación del grupo motor.