Elgeta'Agur Etxebeste' estrena el domingo la iniciativa 'Zinia' de Elgetako Gazte Asanblada
J. A. M.
elgeta.
Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10
'Zinia' es el nuevo programa cultural impulsado desde el 23 de noviembre por Elgetako Gazte Asanblada. Organiza pases de películas para las oscuras tardes de los domingos de otoño e invierno.
El primer título será 'Agur Etxebeste' que se ofrecerá este domingo desde las 18.00 horas en la sala del KZgunea del Kultur Etxe.
Una cinta de 2019 firmada por Asier Altuna y Telmo Esnal que da continuidad a las aventuras del alcalde Patrizio Etxebeste (Ramon Agirre ) de la exitosa 'Aupa Etxebeste' (2005.)
En la nueva aventura, cargada también de humor, Patrizio con problemas de salud para no perder el mandato del ayuntamiento, nombra a su mujer María Luisa (interpretada por Elena Irureta) primera alcaldesa del pueblo que se toma muy en serio su labor.