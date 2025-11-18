Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgeta

'Agur Etxebeste' estrena el domingo la iniciativa 'Zinia' de Elgetako Gazte Asanblada

J. A. M.

elgeta.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

'Zinia' es el nuevo programa cultural impulsado desde el 23 de noviembre por Elgetako Gazte Asanblada. Organiza pases de películas para las oscuras tardes de los domingos de otoño e invierno.

El primer título será 'Agur Etxebeste' que se ofrecerá este domingo desde las 18.00 horas en la sala del KZgunea del Kultur Etxe.

Una cinta de 2019 firmada por Asier Altuna y Telmo Esnal que da continuidad a las aventuras del alcalde Patrizio Etxebeste (Ramon Agirre ) de la exitosa 'Aupa Etxebeste' (2005.)

En la nueva aventura, cargada también de humor, Patrizio con problemas de salud para no perder el mandato del ayuntamiento, nombra a su mujer María Luisa (interpretada por Elena Irureta) primera alcaldesa del pueblo que se toma muy en serio su labor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  6. 6 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Agur Etxebeste' estrena el domingo la iniciativa 'Zinia' de Elgetako Gazte Asanblada