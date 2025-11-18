'Agur Etxebeste' estrena el domingo la iniciativa 'Zinia' de Elgetako Gazte Asanblada

J. A. M. elgeta. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

'Zinia' es el nuevo programa cultural impulsado desde el 23 de noviembre por Elgetako Gazte Asanblada. Organiza pases de películas para las oscuras tardes de los domingos de otoño e invierno.

El primer título será 'Agur Etxebeste' que se ofrecerá este domingo desde las 18.00 horas en la sala del KZgunea del Kultur Etxe.

Una cinta de 2019 firmada por Asier Altuna y Telmo Esnal que da continuidad a las aventuras del alcalde Patrizio Etxebeste (Ramon Agirre ) de la exitosa 'Aupa Etxebeste' (2005.)

En la nueva aventura, cargada también de humor, Patrizio con problemas de salud para no perder el mandato del ayuntamiento, nombra a su mujer María Luisa (interpretada por Elena Irureta) primera alcaldesa del pueblo que se toma muy en serio su labor.