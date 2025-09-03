Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgeta

Activan el programa de inserción laboral Hazilan

Centrado en desempleados cualificados. El día 11 se presenta en la sede de la Mancomunidad

J. A. M

ELGETA.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11

Los y las elgetarras con titulación universitaria o de un grado superior de FP pero con dificultades para emplearse en su ámbito profesional, podrán beneficiarse del programa Hazilan a través de la Mancomunidad. Un programa del Fondo Social Europeo para impulsar la carrera profesional de jóvenes cualificados que combina formación teórica con prácticas en empresas.

Hazilan comenzará el nuevo curso, el tercero, el 29 de septiembre. Inscripción está abierta hasta el 19 de septiembre en la Mancomunidad presencialmente de 09.00 a 14.00 horas en Nafarroa Etorbidea, 17, de Arrasate o a través de www.debagoiena.eus. Contacto en 943 79 30 90 , y hazilan@debagoiena.eus.

Persigue la inserción laboral para personas cualificadas que se estén desempleadas. Han previsto desarrollar una jornada de información el 11 de septiembre, desde las 10.00 horas en la sede de la Mancomunidad. El encuentro explicará que los objetivos del Hazilan son potenciar la habilidades personales en la búsqueda de trabajo para abordar el mundo laboral sin miedo, y facilitar prácticas para impulsar la experiencia profesional.

Hazilan se desarrolla en dos fases. En la primera trabajan las competencias que exige el mercado laboral con 80 horas. Y, por otro lado, la oportunidad de realizar prácticas en empresa con duración de entre dos y nueve meses.

