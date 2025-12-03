Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alto Deba

Dorletako Ama Txirrindulari eskolakoek gustora Legorretan

Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:30

Dorletako Ama Txirrindularitza eskolakoek hitzordua izan zuten Legorretan. Eguraldi hotza eta euritsua izan arren, lanak izan zituzten gurasoek neska-mutikoak bertatik atera eta bueltan etxera etortzeko. Hasieran, 11 km inguruko mendi txangoa egin zuten Ibiurreko urtegiari buelta emanez. Ostean berriz, gustura baino hobeto ibili ziren erabat lokaztuta zegoen Legorretako Pump track-ean. Esperientzia ezin hobea bertaratu ziren neska-mutikoentzat. Merezitako deskantsua izan ostean, hurrengo hitzordua abenduaren 27an izango dute, Segurako ziklo-kros hastapen proban.

Dorletako Ama Txirrindulari eskolakoek gustora Legorretan