La impactante magia visual de la producción 'Gaua'

Bergara

Yune Nogueiras y el director Paul Urkijo presentan hoy 'Gaua'

Protagonista y creador darán cuenta en el pase de esta tarde de las 19.30 horas en Seminarixoa

J. A. M.

bergara.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:07

Comenta

El mundo mitológico de la brujería de 'Gaua' llega esta tarde y la de mañana a la gran pantalla del Seminarixoa desde las 19.30 horas.

La sesión de hoy será muy especial porque contará con la participación de la actriz bergaresa Yune Nogueiras, protagonista como Kattalin de la cinta, y del director gasteiztarra Paul Urkijo Alijo, que ya acudió a presentar Erremantari e Irati. Los dos exitosos títulos anteriores con los que Urkijo completa una trilogía fantástica en torno a la mitología vasca.

Uno explicará los procesos de preparación de la película que ha requerido un intenso trabajo de documentación histórica del mundo rural del siglo XVII, el proceso de grabación, además de los retos creativos.

Nogueiras aportará la experiencia actoral y la inmersión en el personaje. Comparte cartel con Ane Gabarain, Elena Irureta, Iñake Irastorza, Xabi 'Jabato' López y Erika Olaizola.

Tras su paso por el Festival de Sitges y por el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Donostia, 'Gaua' llega a la villa con una historia de amor entre leyendas, brujas y curas impíos.

