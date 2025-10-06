El wolframio vuelve a poner a la villa en el epicentro de la divulgación científica

El aislamiento del wolframio hace 242 años por los hermanos Elhuyar ha sido el punto de partida de un intenso fin de semana científico ... en el que «han construido un puente hacia los retos tecnológicos y científicos actuales, uniendo historia y futuro», señalaban este sábado en Seminarixoa durante el acto de entrega de los premios a la divulgación Jot Down Ciencia. La duodécima edición ha tenido a Bergara como escenario.

El tema central del concurso de divulgación científica Jot Down ha sido 'Elementos Críticos: del Wolframio a las Tierras Raras'.

En la categoría de ensayo la obra 'El ánodo del mundo de José Antonio Bustelo' ha sido la ganadora, y las reflexiones 'De venenos y neutrones' de Isabel del Río han recibido la designación de finalista.

En narrativa, el texto ganador ha sido 'El código W' de Alicia Giner, y la obra 'El mal geólogo' de Francisco Javier Tapiador ha sido finalista. El premio a la ilustración científica otorgado por el Museo Laboratorium lo ha logrado la obra 'Elemento 74' de Amanda Salas mientras 'Dependencia' de Maddi Astigarraga ha sido la finalista. El premio de fotografía ha quedado desierto este año.

Las personas ganadoras recibieron 1.000 euros y los finalistas una suscripción anual a las revistas Jot Down y Mercurio, además de un lote de libros. Las obras premiadas se publicarán en Jot Down, Mercurio o Jot Down Kids.

El concurso cuenta con el apoyo del Museo Laboratorium, el Donostia International Physics Center (DIPC), el Laboratorio Subterráneo de Canfranc y la Universidad de Sevilla.

En la entrega, que cerraba las dos jornadas ponencias, el alcalde Gorka Artola, señaló que «Bergara siempre ha sido un punto de encuentro de ideas, pensamiento crítico e iniciativas innovadoras, y este evento es un excelente ejemplo de ello». Y la réplica del director de la revista Jot Down, Ángel L. Fernández, apuntó «es una oportunidad extraordinaria celebrar la entrega de premios en un lugar tan especial», agradeciendo al Ayuntamiento y Laboratorium Museoa su implicación y compromiso con la difusión de la cultura científica.

Una decena de especialistas

Han participado reconocidos divulgadores científicos del Estado que han analizado el elemento W de la tabla periódica y los desafíos futuros de los elementos críticos. Algunas de la aportaciones han sido: la de la matemática y divulgadora Clara Grima, que puso de manifiesto la importancia de los algoritmos en nuestras vidas en la presentación del libro 'Con algoritmo y a lo loco'; la de la escritora y doctora en filología hispánica, Rosario Raro, sobre el tráfico secreto de wolframio en Canfranc durante la II Guerra Mundial; o la conferencia de Enrique Ascasibar centrada en el wolframio en las energías del futuro; entre otras temas.

La primera década

Laboratorium Museoa festejó el 26 de septiembre el décimo aniversario, y como apuntó la directora, Rosa Errazkin, los premios Jot Down Ciencia dan continuidad la celebración y se pueden entender como un regalo de cumpleaños, «es especialmente emocionante celebrar estos premios en el lugar donde Euskal Herria realizó su mayor aportación científica a la historia mundial».

Bergara ha tomado en 2025 el relevo a Sevilla o Donostia en la fiesta de la divulgación científica estatal, «la villa recupera el lugar que le corresponde en la historia, situándose de nuevo en el centro de la agenda científica internacional». Con estas iniciativas, «Laboratorium reafirma su compromiso de seguir abriendo las puertas a la ciencia».

Uno de los pilares de la programación de este décimo aniversario, que todavía tiene mucho que ofrecer, señalaron, es tener las puertas abiertas a la ciencia y el conocimiento.