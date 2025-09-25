Los veteranos del Pol Pol, por Soria y Burgos

BergaraLos veteranos del Pol Pol, por Soria y Burgos
Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38
Los festejos de los sanmartines para los veteranos del Pol Pol se transformaron en salida por los montes de Soria, La Rioja y Burgos con una excursión en la que tomaron parte 54 'mendizales'. Acudieron a la Sierra de la Cebollera, el recorrido Vinuesa a Santa Inés y el cañón de ríos Lobos. Para el 18 y 19 de octubre han previsto una escapada a Potes. El grupo montañero está inmerso en la Mendi Astea que van a despedir mañana, con un taller desde las 16.30 horas en el rocódromo para potenciar la modalidad del boulder entre los jóvenes.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.