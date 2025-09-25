Los veteranos del Pol Pol, por Soria y Burgos

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

Los festejos de los sanmartines para los veteranos del Pol Pol se transformaron en salida por los montes de Soria, La Rioja y Burgos con una excursión en la que tomaron parte 54 'mendizales'. Acudieron a la Sierra de la Cebollera, el recorrido Vinuesa a Santa Inés y el cañón de ríos Lobos. Para el 18 y 19 de octubre han previsto una escapada a Potes. El grupo montañero está inmerso en la Mendi Astea que van a despedir mañana, con un taller desde las 16.30 horas en el rocódromo para potenciar la modalidad del boulder entre los jóvenes.