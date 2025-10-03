Txuringo se renueva para ser centro social y cultural para los osintxuarras

En el antiguo Txuringo y su local adyacente han iniciado hace unos días el proceso de transformación para acondicionar los espacios para uso cultural, ... hostelero y social para el barrio de Osintxu.

El proyecto con impulso municipal persigue, como apuntan desde el consistorio bergarés, «crear un servicio imprescindible para los vecinos y un punto de encuentro para la cohesión que se enmarca en el plan de revitalización de Osintxu».

Las obras se han adjudicado por un importe de 158.577 euros a la empresa Construcciones Frixi, que salió a concurso por 189.916 euros. Los trabajos reformarán el bar y, por otro lado, mejorar la accesibilidad del local contiguo.

El espacio socio cultural y multiusos, tras este proceso, conservará el bar como punto de socialización. La licitación para la gestión del bar se publicará próximamente para intentar coincidir con el final de las obras.

Esta inversión pública llega del acuerdo entre Ayuntamiento y Osintxu Biziberritzeko Lantaldea, plataforma creada en 2021 con presencia de Txuringo Kultur Elkartea, Osintxuko Guraso Elkartea y Soraluce. El principal reto del equipo, señalan «ha sido mantener, arraigar y crecer la población de Osintxu, construyendo un barrio más amable y habitable».

Compra del local

En diciembre de 2023 el Ayuntamiento aprobó la compra del bar situado en la plaza de Osintxu y del local contiguo para usos comunitarios como aportación más al plan de revitalización. La decisión supuso un desembolso económico de 143.000 euros para adquirir la propiedad del bar y de todos los antiguos comedores del restaurante y espacio de Txuringo, además de tres garajes en la parte inferior.

En el local anexo al bar se pondrá en marcha en 2026 una oficina de regeneración dirigida a la ciudadanía, con la colaboración del Gobierno Vasco.

Como destacan desde el consistorio bergarés, «para garantizar la calidad de vida de los osintxuarras hay que ofrecer herramientas y recursos para mantener la vida vecinal. Es una apuesta por poner en valor la plaza de Osintxu porque es un punto de encuentro para toda la comunidad», y reiteran, «en todos los encuentros mantenidos con la representación vecinal ha quedado muy claro que para los osintxuarras es imprescindible que la plaza sea reforzada como elemento estratégico. El bar Txuringo cumple una función imprescindible y es básico crear en los locales anexos un servicio público y polivalente dirigido a la ciudadanía, para que junto a la biblioteca, la plaza adquiera centralidad y potencie progresivamente la convivencia vecinal».