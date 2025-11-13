Tributo con Txalainak al grupo Hertzainak, esta noche, en Osintxu

J. A. M. bergara. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Azaroa gaztainatan, el ciclo convocatorias que cada otoño activa la cultural en Osintxu, propone para esta noche un concierto de Txalainak Taldea, a partir de las 22.00 horas en la Plaza.

El grupo bilbaíno Txalainak está especializado en conciertos tributo al mítico grupo de rock vasco Hertzainak. Txalainak nació en el barrio de Rekalde en Bilbo hace 10 años de la mano de los músicos Juanra, Manolo y David. Interpretan versiones acústicas del grupo, «con el objetivo de pasar un rato agradable recordando las canciones de Hertzainak», apuntan.

La programación otoñal continuará este lunes con el tradicional gaztainerre donde castañas y sidra se repartirán en la plaza osintxuarra desde las 19.00 horas.

El cierre de la edición 2025 del ciclo se pospone hasta el próximo viernes, 21 de noviembre, con un nuevo concierto desde las 20.00 horas en la plaza que tendrá por protagonistas a Cans'n Rockers.