Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bilbaínos de Rekalde con canciones de Hertzainak. T.T.

Bergara

Tributo con Txalainak al grupo Hertzainak, esta noche, en Osintxu

El concierto arranca a las 22.00 horas dentro del programa Azaroa Gaztainatan

J. A. M.

bergara.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17

Comenta

Azaroa gaztainatan, el ciclo convocatorias que cada otoño activa la cultural en Osintxu, propone para esta noche un concierto de Txalainak Taldea, a partir de las 22.00 horas en la Plaza.

El grupo bilbaíno Txalainak está especializado en conciertos tributo al mítico grupo de rock vasco Hertzainak. Txalainak nació en el barrio de Rekalde en Bilbo hace 10 años de la mano de los músicos Juanra, Manolo y David. Interpretan versiones acústicas del grupo, «con el objetivo de pasar un rato agradable recordando las canciones de Hertzainak», apuntan.

La programación otoñal continuará este lunes con el tradicional gaztainerre donde castañas y sidra se repartirán en la plaza osintxuarra desde las 19.00 horas.

El cierre de la edición 2025 del ciclo se pospone hasta el próximo viernes, 21 de noviembre, con un nuevo concierto desde las 20.00 horas en la plaza que tendrá por protagonistas a Cans'n Rockers.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  8. 8 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  10. 10 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tributo con Txalainak al grupo Hertzainak, esta noche, en Osintxu

Tributo con Txalainak al grupo Hertzainak, esta noche, en Osintxu