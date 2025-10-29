Tres semanas para bucear en la cuántica

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:40 Comenta Compartir

El consejero de Universidades, Ciencia e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, abrió ayer en Seminarixoa la edición de las jornadas ZTB (Zientzia, Teknologia, Berrikuntza) que hasta el 19 de noviembre permiten acercarse a los misterios de la cuántica y sus tecnologías desde variedad de ópticas. Tras la apertura el profesor Pérez Iglesias tomó parte en un mesa redonda junto a Clara Montero de Tabakalera y Ricardo Díaz, del DIPC, para hablar de cuántica a los alumnos de secundaria presentes en la sala. Al mediodía en Laboratorium se inauguró la muestra 'Visiones cuánticas'.