Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
B.U.

Bergara

Tres semanas para bucear en la cuántica

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:40

Comenta

El consejero de Universidades, Ciencia e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, abrió ayer en Seminarixoa la edición de las jornadas ZTB (Zientzia, Teknologia, Berrikuntza) que hasta el 19 de noviembre permiten acercarse a los misterios de la cuántica y sus tecnologías desde variedad de ópticas. Tras la apertura el profesor Pérez Iglesias tomó parte en un mesa redonda junto a Clara Montero de Tabakalera y Ricardo Díaz, del DIPC, para hablar de cuántica a los alumnos de secundaria presentes en la sala. Al mediodía en Laboratorium se inauguró la muestra 'Visiones cuánticas'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tres semanas para bucear en la cuántica

Tres semanas para bucear en la cuántica