La tamborrada infantil reúne este martes a 300 tamborreros y su corte imperial nipona

Si este lunes noche 900 adultos interpretaron las marchas e himnos y que aún este martes se dejan sentir por calles, en especial durante ... la sokamuturra que desde las 9.00 horas tienen lugar en la Plaza, este martes serán tres centenares de niños y niñas de primaria los encargados de dar cuerpo a la tamborrada infantil que partirá las 18.30 horas desde el almacén municipal.

Tambores, barriles y corte imperial nipona integran una comitiva que recuerda el martirio en Nagasaki. Interpretarán la Marcha de San Martín y 'Danbor txikiak'. Pieza esta última alegre y sencilla estrenada el año pasado que fue compuesta por el director de la Banda, Enrike Txurruka, como dedicatoria al desaparecido Pello Garitano que durante décadas fue el alma de la tamborrada infantil.

La formación arrancará a las 18.30 horas desde Burdiñate para cubrir el recorrido Masterreka, Bideberri, transitar por Ibargarai que se incorpora en sustitución de Barrenkale en obras, subirán por Ramón María Lili y por Bidekurutzeta alcanzarán la Plaza. Contarán con el acompañamiento de la Banda Gazte de Musika Eskola.

Las formaciones estarán integradas por los grupos de los colegios San Martin Agirre Herri Eskola vestidos de japoneses y tamborreros, Mariaren Lagundia ikastola de guardia japonesa, y Aranzadi ikastola de nipones y tocando los barriles y en la carroza imperial. Los papeles se turnan anualmente como la chocolatada del final que este año ofrece Aranzadi.

Pasacalle y concierto

Tras las vaquillas matinales será la música la encargada de mantener el programa, este martes, en la festividad dedicada al misionero que murió crucificado en 1597.

La kalejira de los txistularis llega a las 11.00 horas para ofrecer las primeras notas a las que seguirán, media hora después, las del pasacalle de Bergarako Musika Banda con un recorrido desde la Plaza, por Bidekurutzeta, San Pedro, visita a la plaza de la Magdalena ante la residencia Mizpirualde, Komerio y Plaza.

Es el preludio del concierto que presentan desde las 12.30 horas en la Plaza (con mal tiempo en el Municipal) con Enrike Txurruka a la batuta. El repertorio combina obras muy bergaresas como la piezas de Miguel Gz. Bastida 'Umore Ona' con motivo de su 75 aniversario, 'San Martin estanpak' o 'Nagasaki 1957' junto a otras internacionales como con 'Oregon' de Jacon de Haan, y 'Every little thing she does is magic' de Sting.

Mientras la formación instrumental deleitará en la Plaza, a partir de las 12.00 horas en el patio de Seminario, la escuela infantil de recortadores.

La despedida a los sanmartines de 2025 llegará en formato de verbena a cargo de Tapia eta Leturia,