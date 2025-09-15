Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Siete jornadas de ensayos para que esta tarde los golpes de tambor y barril vayan acompasados. MIGURA

Bergara

La tamborrada infantil reúne este martes a 300 tamborreros y su corte imperial nipona

La comitiva cubrirá el nuevo recorrido que tras Bideberri discurre por Ibargarai para subir Ramón María Lili, Bidekurutzeta y llegar a la Plaza

Juan Antonio Migura

Begara

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:19

Si este lunes noche 900 adultos interpretaron las marchas e himnos y que aún este martes se dejan sentir por calles, en especial durante ... la sokamuturra que desde las 9.00 horas tienen lugar en la Plaza, este martes serán tres centenares de niños y niñas de primaria los encargados de dar cuerpo a la tamborrada infantil que partirá las 18.30 horas desde el almacén municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  3. 3 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  4. 4 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  5. 5

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  6. 6 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  9. 9 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  10. 10 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La tamborrada infantil reúne este martes a 300 tamborreros y su corte imperial nipona

La tamborrada infantil reúne este martes a 300 tamborreros y su corte imperial nipona