La tamborrada bate récord de participación y desaparece la crucifixión

«Novedad y tradición» marcan el programa las fiestas de San Martín de 2025 desde el fin de semana previo y toda la intensidad el ... 15 y 16 de septiembre, como apuntó en la presentación la concejal Maite Usabiaga. Destacó la colaboración de grupos y colectivos con la multitudinaria tamborrada de adultos como eje central. «La tamborrada también viene fuerte este año. 34 grupos y 900 participantes, entre tamborreros, barrileros, cocineros y Banda. Un año más el número ha aumentado. Es una apuesta popular viva y plural que han asumido las nuevas generaciones. Una tamborrada popular que a medida que cambia la sociedad ha sabido adaptarse».

Señaló que este año la novedades son que desaparece la escenificación de la crucifixión en el tramo final, y el cambio del recorrido forzado por las obras de urbanización de Barrenkale. «No habrá representación de la muerte de San Martín. Los organizadores nos han transmitido que no han podido conseguir un número suficiente de personas para hacer la representación de una manera digna. Entendemos la decisión y agradecemos el trabajo realizado hasta la fecha».

El recorrido transitará tras la salida habitual y Masterreka desde Ibaiondo por todo Ibargarai para subir por Ramón María Lili y desde Bidekurutzeta alcanzar la Plaza.

Otro de los platos fuertes es la feria de hortalizas, frutas y quesos que llega el sábado 13 de septiembre emplazada junto al mercado de Oxirondo. Contará con 28 puestos más varios talleres. Para amenizar contarán también con trikitilaris, el 40 campeonato de baile al suelto Moisés Azpiazu, y el toro de fuego nocturno que se ha convertido en tradición en los últimos años.

La responsable municipal también recordó que se activará el punto de atención de agresiones y comportamientos machistas que estará operativo el 15 de septiembre, de 22.00 a 06.00 horas, en el Palacio Irizar. Ofrecerá apoyo emocional, información sobre derechos y orientación sobre autodefensa feminista. Para cualquier duda o necesidad se puede llamar al teléfono 747 448 456.

Las particularidades de este año también afectarán a la marcha infantil del 16 de septiembre desde las 18.30 horas. Cubrirán el mismo recorrido que los mayores. La fecha de la festividad se despedirá con una romería a cargo de Tapia eta Leturia. También ofrece la sokamuturra matinal, el concierto de la Banda en la Plaza desde las 12.00 horas (si llueve en el Municipal), y la escuela de recortadores.

Cincuenta edición

Pintores y pintura son un referente del panorama cultural local y el concurso de creaciones al aire libre uno de los busques insignia. Esta cita cumplirá la cincuenta edición en la matinal del domingo 14 de septiembre con organización de Beart.

Como apuntaron su presidente, Xabier Agirre, y socios Rikardo Azkargorta, una ocasión única para presenciar de mañana en las calles la elaboración de un cuadro al natural. Desde la preparación del lienzo hasta los últimos detalles.

En el presupuesto municipal para los Sanmartines de 74.000 euros se incluyen también los gastos del programa del colectivo Xaxau que se encargan de la txosna y de animación de la Plaza. Abren el viernes 12 de septiembre con mucha música local desde las 20.00 horas con Aizkora Records, Lemak e Indabe, y desde las 01.30 horas los dj Hirukiak, y Niko & Tina.

La matinal de sábado al mediodía con la Plaza buscan incrementar la animación juvenil con la disputa de unas olimpiadas intercuadrillas. Desde las 15.00 horas la comida impulsada por la Gazte Asanblada.

Un karropoeto como previo a la música de Enbata Lorade desde las 22.30 horas más Maskak, y romería con Olgetan, un concurso de dibujo en el cierre y Dj.

El lunes desde las 19.00 horas programación con djs, juegos, y tras tamborrada competiciones y más música.