Presentación del programa de Sanmartines con autoridades y colectivos colaboradores. MIGURA

Bergara

La tamborrada bate récord de participación y desaparece la crucifixión

Las obras de Barrenkale alteran el recorrido que incorpora a Ibargarai y Ramón María Lili para las marchas de los mayores y la infantil

Juan Antonio Migura

Bergara

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:23

«Novedad y tradición» marcan el programa las fiestas de San Martín de 2025 desde el fin de semana previo y toda la intensidad el ... 15 y 16 de septiembre, como apuntó en la presentación la concejal Maite Usabiaga. Destacó la colaboración de grupos y colectivos con la multitudinaria tamborrada de adultos como eje central. «La tamborrada también viene fuerte este año. 34 grupos y 900 participantes, entre tamborreros, barrileros, cocineros y Banda. Un año más el número ha aumentado. Es una apuesta popular viva y plural que han asumido las nuevas generaciones. Una tamborrada popular que a medida que cambia la sociedad ha sabido adaptarse».

