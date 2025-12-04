Taller de ciencia en la cocina y visita a jardines históricos con Laboratorium

Laboratorium Museoa afronta un diciembre cargado de actividades que arrancan durante este prolongado fin de semana con una triple propuesta, además de tener las ... puertas abiertas a visitar sus fondos permanentes y temporales.

Junto al programa de visitas a la herencia monumental bergaresa de todos los sábado a las 11.00 y 12.30 horas con el precio de la entrada del museo, este domingo la ciencia y la cocina protagonizan un taller. Tendrá lugar en euskera entre las 11.00 y 12.00 horas. 'Zientzia Sukaldean' (Ciencia en la Cocina) es una actividad gratuita que requiere inscripción para sus plazas limitadas en 94376 90 03 ó laboratorium@bergara.eus.

La propuesta parte de la necesidad de conocer los cambios químicos que se producen constantemente, y más en una cocina con la acción activadores físicos y químicos, «con varios experimentos veremos las transformaciones que se producen tanto en nuestro entorno como en nuestro interior. Es una forma más de acercar la ciencia a lo cotidiano», apuntan los responsables.

Para el lunes, 8 de diciembre, proponen una visita guiada por los jardines históricos del municipio. Se ofrece de 11.00 a 12.00 horas, es gratuita y la inscripción por los mismos mecanismo que para el taller.

Es un paseo por los espacios naturales protegidos del casco urbano para conocer el patrimonio que conservan los jardines históricos y su importante papel en un entorno sostenible.

Un patrimonio natural cimentado siglos atrás que empezarán a descubrir en el propio Errekalde, que está considerado como el jardín de mayor valor, ya que, además de la variedad de especies vegetales, destaca por la conducción del agua y por su distribución espacial alrededor del museo.

Además visitarán el del palacio Irizar que bien merece una visita puesto que se trata de la primera huerta urbana convertida en jardín ornamental de un palacio, en el siglo XVII, y pasearán por los parques de Usondo y Arrizuriaga, el jardín del palacio Errotalde (Santa Ana) o los de las fachadas sur de las torres de Ondartza y Olaso, donde destaca el gran magnolio (Magnolia grandiflora).