Sugerencias para reducir el consumo energético y potenciar renovables

El proceso vecinal Argitzen con el objetivo de reducir el consumo energético y desarrollar la producción renovable en Debagoiena celebró el último encuentro el ... sábado en Miguel Altuna Lanbide Heziketa para dar a conocer las recomendaciones consensuadas que han entregada al grupo motor, un conglomerado integrados por 18 agentes públicos, privados y comunitarios que tienen una capacidad parcial de ejecutar las mejoras.

La asamblea ciudadana, formada por 50 personas de Debagoiena, presentó, defendió y entregó el documento que incluye once proposiciones. En ese conjunto de ideas indican, entre otras, ofrecer un servicio integral en todo el proceso de gestión de las instalaciones fotovoltaicas, o analizar las infraestructuras de energía renovable mediante procesos que pongan en el centro las opiniones y aportaciones del vecindario.

También apuestan por la creación de una red alternativa de movilidad para los automóviles de Debagoiena y conseguir la electrificación de los vehículos públicos de la comarca.

La asamblea ciudadana, que arrancó el 18 de octubre, a lo largo de cinco sesiones ha ofrecido información sobre la transición energética de la mano de varias personas expertas al medio centenar de participantes.

El objetivo era disponer de datos para proponer acciones o cambios que deben desarrollar los agentes locales de Debagoiena para reducir el consumo energético y potenciar las energías renovables.

Respuesta en seis meses

Las reflexiones y debates se han saldado en sugerencias entregadas al grupo motor que en seis meses se compromete a responder. Las recomendaciones son; un servicio integral en todo el proceso de gestión de las instalaciones fotovoltaicas; fomento de las instalaciones fotovoltaicas; analizar las infraestructuras de energía renovable, mediante procesos que pongan en el centro las opiniones y aportaciones de la ciudadanía; transformación de los edificios (públicos/privados) hacia una mayor eficiencia energética; reducir la emisión de CO2 en el transporte privado; crear una red alternativa de movilidad para los automóviles de Debagoiena y conseguir la electrificación de los vehículos públicos de Debagoiena; neutralidad energética en la industria; métodos educativos para la formación y toma de conciencia; impulsar y difundir el consumo de origen local; información a través de los medios de comunicación; y creación de refugios climáticos.

El grupo motor está formado por los ayuntamientos Antzuola, Aramaio, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz Gatzaga y Oñati, Deba Garaia landa garapena, Ekiola, Berener, Ixotzen, Esnargi, Tantai, Goiener, Fagor y Enpresare.