Soraluce BKE gana por la mínima el derbi en Zubikoa ante el Aloña Mendi

El Soraluce BKE sumó la tercera victoria en la sexta jornada el pasado fin de semana como visitante ante el Aloña Mendi en un derbi comarcal tan equilibrado que concluyó con un 23 a 24 goles.

El inicio del partido en Zubikoa fue de dominio oñatiarra. Al BKE le costaba transformar en goles los ataques, en gran medida por las paradas del portero rival. Los de casa mandaban pero sin lograr abrir importantes huecos en el marcador y registraban un 10 a 7 en el minuto 20.

En este punto llegó la reacción visitante y cambió la dinámica del partido. El BKE reforzó su defensa y comenzaron a fluir en ataque hasta remontar el marcador antes del descanso con un parcial de 0 a 4 goles que dejaba el electrónico en un 10 a 11.

En la reanudación el Soraluce mantuvo el nivel con un gran juego pero sin escapar en goles porque volvía a brillar el guardameta oñatiarra.

Agitado final

A falta de 8 minutos los visitantes se iban de tres y cuando el partido parecía dominado se complicó el choque. A falta de un minuto y medio el BKE estaba dos por delante, los jugadores del Fagor Profesional Aloña Mendi se enzarzaron con el árbitro que sancionó a dos jugadores y el entrenador. Se quedaron con tres menos hasta el final del partido.

Los bergareses fallaron sus dos ataques y los de casa lograron un gol, y la última oportunidad en sus manos a siete segundos, pero no transformaron y se quedaron sin empate.

Con el triunfo el BKE suma 8 puntos y ocupa la cuarta plaza a una victoria del liderato.

El femenino imparable

El sénior femenino de segunda territorial venció en la cancha de Munttarpe por 18 a 32 . Las bergaresas se impusieron con facilidad y reforzaron su liderato, en un partido que dominaron de principio a fin. Para el descanso ya se fueron a vestuarios con nueve goles de renta con un 8 a 17. En la segunda parte más de los mismo. El Mondragon Lingua BKE ha ganado todos los partidos de la primera vuelta, y con diez puntos ocupa el primer puesto en solitario.