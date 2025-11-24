El Soraluce BKE de balonmano suma un triunfo vital para acercarse a la cabeza

El sénior masculino de la Primera territorial consolida la quinta posición tras imponerse el sábado en Labegaraieta al Done Pedro Hondarribia Bidasoa por 26 a ... 22 goles. Están a tres y cuatro puntos de los puestos de honor.

Sobre la cancha los bergareses desarrollaron «el mejor partido de la temporada», señalan desde el cuadro técnico, «una victoria muy trabajada. Hay que destacar la labor defensiva y la actuación de los porteros. Superamos un rival que ha promediado 33 goles por partido esta campaña y fuimos capaces de dejarles en 22».

La primera parte fue muy igualada con predominio del juego que convenía a los locales, «un bajo ritmo donde las defensas se imponían a los ataques». Al descanso se fueron con un tanteador bajo de 12 a 10 goles.

En la reanudación, además de conservar la eficiencia defensiva, empezaron a imponerse a los hondarribitarras en el ataque y lograron aumentar el margen en el electrónico hasta los 4 y 5 goles.

Los visitante cambiaron a una defensa más presionante pero no tuvo efecto. El partido volvió a la tónica de la primera parte con un juego de control. Los mahoneros estuvieron más cómodo y consiguieron conservar el margen hasta el definitivo 26 a 22.

Sumaron un triunfo reparador con más valor que los dos puntos en juego al vencer a uno de los equipos más fuertes de la categoría, y conseguir regresar a la senda de las victorias tras dos tropiezos.

El femenino, invencible

Sus compañeras del sénior femenino de la Segunda provincial volvieron a mostrar su potencial con 15 a 36 en la cancha del Mundarro de Astigarraga. Siguen líderes invictas.

Tres victorias más y otras tantas derrotas para la sección en la jornada. Sumaron los puntos el juvenil femenino Goizper BKE por 34 a 16 ante Leizaran, el juvenil masculino Atmósfera BKE por 34 a 16 con Oñakibe Aloña Mendi, y l cadete femenino Dikar BKE por 34 a 37 con Egia.

Perdieron el segundo cadete femenino 22 a 25 con Urnieta, el infantil femenino el Elgoibar por 28 a 27, y el infantil masculino 40 a 17 en Zumaia.