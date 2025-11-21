El Soraluce BKE de baloncesto busca la reacción ante el Hondarribia tras dos derrotas

J. A. M. BERGARA. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:23

No será sencilla la labor pero hoy, desde las 16.30 horas en Labegaraieta el Soraluce BKE intentará sumar dos puntos frente al Done Pedro Hondarribia que llega como segundo clasificado. El conjunto local ha caído en los dos últimos compromisos. «Si marcamos el nivel defensivo y el ritmo de los otros partidos, seremos capaces de competir y sacar un resultado positivo», apuntan.

Hoy desde las 18.15 horas el juvenil masculino afronta un derbi contra el Oñabike Aloña Mendi.

Mañana a las 11.45 horas el cadete femenino recibe al Urnieta, y a las 13.30 horas el juvenil femenino juega contra Leizaran.