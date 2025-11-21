Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Bergara

El Soraluce BKE de baloncesto busca la reacción ante el Hondarribia tras dos derrotas

J. A. M.

BERGARA.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:23

Comenta

No será sencilla la labor pero hoy, desde las 16.30 horas en Labegaraieta el Soraluce BKE intentará sumar dos puntos frente al Done Pedro Hondarribia que llega como segundo clasificado. El conjunto local ha caído en los dos últimos compromisos. «Si marcamos el nivel defensivo y el ritmo de los otros partidos, seremos capaces de competir y sacar un resultado positivo», apuntan.

Hoy desde las 18.15 horas el juvenil masculino afronta un derbi contra el Oñabike Aloña Mendi.

Mañana a las 11.45 horas el cadete femenino recibe al Urnieta, y a las 13.30 horas el juvenil femenino juega contra Leizaran.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  3. 3 Gipuzkoa se ha teñido de blanco en una jornada complicada en las carreteras
  4. 4 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  5. 5 Muere una mujer de 75 años, dueña de un conocido hotel de Lesaka, en un accidente múltiple en Bera
  6. 6

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  8. 8 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  9. 9

    La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar
  10. 10

    La Diputación invita a las familias de 3.000 dependientes a que tengan un cuidado profesional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Soraluce BKE de baloncesto busca la reacción ante el Hondarribia tras dos derrotas