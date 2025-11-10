El sénior masculino y el juvenil nacional vencen para mirar al liderato

J. A. M. bergara. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

El conjunto de división de honor regional masculino no falló en Agorrosin con un triunfo por 2 a 0 ante el Deusto. tres puntos que aúpan el conjunto al tercera plaza de la tabla con 16, uno por debajo de Anaitasuna y a ocho de un intratable Real Unión.

Los jugadores que dirige Iker Ruiz de Larramendi dominaron y amarraron los puntos en casa, una de las asignaturas pendientes de campañas anteriores. Los goles de Iker Etxaniz Unanue en el minuto 52 y de Mikel Molina Flores en el 77 facilitaron un triunfo a un plantilla que aspira al ascenso.

Racha positiva

Con una progresión muy positiva de trece puntos sumados de quince posibles, el juvenil de la liga nacional venció 0 a 3 al Danok Bat de Astrabudua en el campo de Mallona. Los acierto mahoneros fueron de Iker Urkiola Landa en el minuto 20, Ekhi Larrañaga Goñi en el 28, y Aimar Uribarren Zubizarreta en el 81.

Los mahoneros dan un salto hasta el quinto lugar con 15 puntos. Están a dos de tercero y segundo y a cuatro de la primera plaza que ocupa la Real Sociedad. Los bergareses enrachados empatan en la tabla con Leioa y Antiguoko, dos de los conjuntos más clásico de la competición autonómica. Se codean con los grandes. La próximo jornada en Agorrosin reciben la visita del Laudio.

Derrota femenina

No pudieron encadenar la tercera victoria las jugadoras del división de honor femenino que cayeron 3 a 2 ante las donostiarras del Irauli Bosteki. No llegaron a dominar en ningún momento el marcador. Naroa Guillen Iñarra logro el tanto del 2 a 1 y Ane Pescador Cid la segunda diana.

Caen de la tercera a la quinta posición con 14 puntos e igualadas a dos formaciones perseguidoras. Para el Irauli supuso sumar la primera victoria de la campaña en la octava jornada. En Agorrosin la próxima joranda juegan ante el Ostadar que aún no ha sumado ningún punto.