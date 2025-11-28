El sénior femenino de balonmano Mondragon Lingua BKE, camino del ascenso

J.A.M. BERGARA. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

En Labegaraieta, hoy, desde las 17.15 horas frente al Urkabe Donibane, las bergaresas del Mondragon Lingua afronta la octava jornada de la fase con el objetivo de sumar un triunfo más y mantener el casillero de derrotas en cero en su objetivo de subir a primera territorial. Las rivales llegan como terceras.

En la misma cancha a las 13.15 horas las cadetes de la liga B ante Txingudi, y desde las 15.30 horas las cadetes del grupo A contra Irauli.

El domingo hay un partido en Labegaraieta, a las 13.00 horas Ukondartz BKE infantil masculino contra Urola.

Los sénior chicos del Soraluce BKE juega hoy en Lezo a las 17.45 horas contra Munttarpe. Aspiran a mantener el nivel de juego del pasado fin de semana y sumar dos puntos más.