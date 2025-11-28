El sénior femenino de balonmano Mondragon Lingua BKE, camino del ascenso

BergaraEl sénior femenino de balonmano Mondragon Lingua BKE, camino del ascenso
J.A.M.
BERGARA.
Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:50
En Labegaraieta, hoy, desde las 17.15 horas frente al Urkabe Donibane, las bergaresas del Mondragon Lingua afronta la octava jornada de la fase con el objetivo de sumar un triunfo más y mantener el casillero de derrotas en cero en su objetivo de subir a primera territorial. Las rivales llegan como terceras.
En la misma cancha a las 13.15 horas las cadetes de la liga B ante Txingudi, y desde las 15.30 horas las cadetes del grupo A contra Irauli.
El domingo hay un partido en Labegaraieta, a las 13.00 horas Ukondartz BKE infantil masculino contra Urola.
Los sénior chicos del Soraluce BKE juega hoy en Lezo a las 17.45 horas contra Munttarpe. Aspiran a mantener el nivel de juego del pasado fin de semana y sumar dos puntos más.