Bergara

El sénior femenino de balonmano, imparable en su camino hacia el ascenso

Superó al Pulpo por 28- 25 en Labegaraieta para seguir como líderes invictas de la segunda provincial

J. A. M.

Bergara.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:10

Comenta

Cuatro jornadas y otras tantas victorias dejan al Mondragon Lingua BKE sénior femenino en la cabeza de la tabla de la segunda provincial de balonmano, y ratifican la candidatura a mejorar de categoría para la próxima campaña.

En la última jornada en Labegaraieta rompieron la igualdad en el liderato al superar a las zumaiarras de Pulpo por 28-25 goles que han caído al segundo lugar.

Abrieron el partido muy entonadas y en 15 minutos contaban con un parcial de 9 a 3. Las visitantes mejoraron el ataque, pero a pesar de encajar más goles, las bergaresas mantuvieron el ritmo y se fueron al descanso con un 17 a 13.

Regresaron centradas para ampliar la ventaja hasta los seis goles. En este punto llegó la relajación que permitió a las costeras reducir el margen hasta colocarse a un gol. El BKE despertó en el tramo final para cerrar con 28 a 25.

El sénior masculino de la primera territorial Soraluce BKE completó la exitosa jornada con un triunfo en el Polideportivo frente al Txingudi por 31 a 27 goles. Dos puntos para ascender en la tabla hasta la cuarta posición y mirar de cerca, a un partido, la cabeza de la clasificación.

Ante el Txingudi un primer tramo muy igualado para establecer un 13 a 11. En la segunda mitad la solidez defensiva más una mejora en ataque llevó a aumentar la renta hasta un 28 a 20 a falta de diez minutos. En el tramo final algunas exclusiones y arreón visitante, pero sin hacer peligrar la victoria.

Los bergareses son cuartos y visitan la próxima jornada al Aloña Mendi, sextos y empatados a puntos.

