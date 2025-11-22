Reunión informativa sobre el proyecto de aerogeneradores en Basalgo

J. A. M. bergara. Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:07 Comenta Compartir

El próximo miércoles desde las 18.00 horas en el salón de plenos desarrollarán una reunión informativa sobre el proyecto en estudio para la instalación de seis grandes molinos en parque Basalgo para la generación de energía renovable.

La reunión, que se desarrollará en euskera, está convocada por el Ayuntamiento, que sobre su contenido señala, «se explicarán los detalles del proyecto, los posibles efectos que pueden afectar al medio ambiente y los trámites administrativos que se seguirán a partir de ahora», y añaden, «el objetivo es que los ciudadanos reciban directamente la información y tengan la posibilidad de resolver dudas».

En este encuentro abierto se detallarán las ubicación prevista de los seis aerogeneradores, las dimensiones de las instalaciones, así como los principales impactos sobre el entorno natural y el paisaje, la red de caminos y las zonas de uso recreativo.

De otra parte, el consistorio bergarés junto con otros ayuntamientos afectados tiene en marcha el análisis del proyecto de instalación de los seis areogeneradores en Basalgo para presentar alegaciones.

Plazo de alegaciones

Precisamente esta semana el Gobierno Vasco ha ampliado el periodo de alegaciones, que debería concluir esta semana, y se ha prorrogado hasta el 22 de diciembre. Una medida que solicitaron los ayuntamientos implicados por la dimensión y complejidad técnica del proyecto.

La compañía Arena Power Solar 10 SLU ha solicitado autorización para la implantación de seis areogenadores, tres en el término municipal de Bergara, dos en Eibar y uno en Soraluze, en la zona del barrio de Basalgo donde confluyen las localidades.

Otro municipios afectados serán Elgoibar Elgeta, que aunque en sus territorios no se vaya a albergar ningún molino, si que conocería afecciones en el término municipal en las fases de construcción y por las infraestructuras de pistas, red de distribución y otras necesidades del centro de producción de energía con molinos de viento.