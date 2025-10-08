Un repique de campanas en Angiozar por el primer paso hacia la entidad propia

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han dado este miércoles un primer paso para que Angiozar pueda acceder a la categoría de Entidad Local Menor (ELM) ... respecto a Bergara. Los junteros por unanimidad con 49 votos han aprobado modificar la norma foral reguladora de las demarcaciones municipales que hasta la fecha ha impedido dar respuesta a las demandas de Angiozar.

El volteo de campanas, una vez conocida la aprobación inicial en la cámara guipuzcoana, fue la que se encargó de hacer saber que arranca el proceso, según ha apuntado la alcaldesa pedánea Mila Elorza. «Estamos muy contentos porque supone abrir de una forma firme un proceso que quiera dar respuesta a una vieja aspiración.Ya el año 2000 en el proceso Berpiztu se habló de esta posibilidad y años antes mantuvimos contactos con los vecinos de Olaeta que pedían lo mismo frente a Aramaio».

Las Juntas abren así un camino que tendrá que avanzar hasta la aprobación definitiva de los cambios en la legislación foral «un proceso de unos dos meses, nos han dicho. Para finales de año esperamos que la norma sea definitiva».

El escollo hasta la fecha para Angiozar y sus 300 residentes era que la normativa anterior, con 20 años de vida, establecía una población mínima de 500 habitantes para acceder a la condición con Entidad Menor, un figura intermedia entre barrio y pueblo donde podrán adquirir la gestión de varios servicios públicos tras una negociación con Bergara.

La nueva redacción elimina el límite de los 500 e incluye como criterios objetivos el sentimiento de pertenencia, la tradición histórica, la identidad y otros elementos de los que Angiozar, según apuntan, da cumplida cuenta.

Con unánime beneplácito foral no tienen barreras políticas que superar y esperan abrir en quince días las primeras conversaciones con el consistorio bergarés, «aunque para la definición de cómo se articulará la relación entre Angiozar y Bergara haya que esperar a la aprobación definitiva y el posterior proceso negociador, queremos empezar a tomar contacto para avanzar. Para acelerar vamos a mantener encuentros con Itziar y Ereñozu que ya han pasado por este trámite».

El 25 de octubre celebrarán un encuentro informativo y festivo «para hacer aún más partícipes a los vecinos de Angiozar de lo que supondrá la ELM».

A la segunda, la vencida

Angiozar inició en 2021 el camino hacia la transformación en Entidad Local Menor. Consolidó el objetivo en 2022 con una consulta popular. Apoyaron la EML 130 votos, el 90% de los emitidos sobre una participación del 70%.

Con el sí de las urnas realizaron un primer intento en octubre de 2022 cuando Angiozar Bailarako Batzarra pidió reducir el límite poblacional a 250. La respuesta de las Juntas fue negativa, pero se comprometieron a un análisis general de la Norma Foral. Tres años después y sumados los apoyos políticos de PNV y EH Bildu como ponentes, han logrado luz verde a un cambio normativo donde desaparece el número de habitantes como requisito.

En la nueva reclamación han ido de la mano de los vecinos de Itsaso con los que comparten aspiración, en su caso la desanexión de la actual Ezkio-Itsaso.