Un rejuvenecido y ambicioso Bergara debuta este sábado ante sus aficionados

La hinchada mahonera podrá disfrutar del estreno del Bergara de la máxima categoría en la liga 25-26 con el encuentro este sábado ante ... el Hernani en Agorrosin a partir de las 16.30 horas.

La competición oficial arrancó con el empate de la primera jornada en el campo de Mintxeta, en Elgoibar.

Siguen de la anterior campaña EKhi Basterra, Aner Tudanca, Markel Gisasola, Mikel Molina, Luken Arriola, Martxel Arriaran, Oier Ugalde, Iker Etxaniz, Ibai Leizeaga, Oier Jauregi, Urko Barrutia, Martxel Olabarrieta y Julen Garmendia.

Suben de la cantera Aitor Urteaga y Mikel Carmona del conjunto sénior de primera regional, y los juveniles Markel Arrieta, Alain Ayastui y Asier Oñederra.

Fichajes Markel Bengoa, portero que llega de la UDA, y Iker Aguilar, medio procedente del Eibar.

Cuadro técnico Primer entrenador Iker Ruiz de Larramendi, ayudante Unai Irizar, preparador físico Unai Aranguren, fisioterapeuta Aitor Andoaga, y delegado Aitor Elorrieta.

Bajas Ibai Arabaolaza, Mikel Moñux, Mikel Azkarate, Martin Azpiazu, Ander Garmendia, Iosu Bouzon, Ibai Aguero, y Unax Zanguitu.

El División de Honor Regional presenta ante sus seguidores la credenciales y nuevas caras para esta temporada. La plantilla ha conocido este verano una profunda transformación con la marcha, por distintos motivos, de ocho veteranos, la incorporación de siete hombres de casa de la categorías inferiores, y la culminación de dos fichajes.

Como reconoce el entrenador Iker Ruiz de Larramendi, que afronta la cuarta campaña en el banquillo, «se han dado cambios importantes. Estas situaciones hay que verlas en un sentido positivo y de crecimiento para muchos jugadores. En la pretemporada se han esforzado y mostrado buenas maneras y ambición».

El Bergara conserva el eje vertebrador de su perfil de juego del último campeonato y ha sumado savia joven de calidad para ganar en solvencia.

En sus tres campañas anteriores Ruiz de Larramendi ha logrado clasificar al equipo cuarto en la liga 23-24 y quinto en 24-25. «Hay que intentar que esta temporada sea la del salto a Tercera División. Nosotros pondremos todo pero hay que reconocer que no es un objetivo sencillo. En la categoría hay mucho nivel con equipos fuertes que son auténticos clásicos. Hay que ir poco a poco y consolidar el juego para acercarnos a esa posibilidad».

Esta categoría del fútbol provincial tiene muy poco premio para la dureza de una liga de 34 partidos entre 18 equipos. Sube de forma directa el primero y el segundo promociona con los subcampeonas de Bizkaia y Araba por otra plaza.

El técnico aspira a sumar esta tarde los tres puntos a pesar de la dificultad de un rival como el Hernani, que ha arrancado muy fuerte con un 4 a 1 frente al siempre difícil Zumaiako el pasado fin de semana

El femenino en Orio

El equipo de División de Honor Regional femenino juega esta tarde en el campo de Mendibeltz ante el Orioko, desde las 17.00 horas, el encuentro inaugural de la liga.

Por otra parte, el juvenil nacional disputa este sábado la segunda jornada en Berazubo ante el Tolosa desde las 16.30 horas, este domingo en Ipintza a las 16.00 el primera regional del BKE recibe la visita del Beasain.