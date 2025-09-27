Recorrido de Aspace en Bergara Oinez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

La novena caminata del programa de paseos Bergara Oinez tuvo como organizadores y protagonistas a los usuarios de Aspace y los vecinos que se sumaron a la marcha. Desde Agorrosin Gunea acudieron al centro de Aspace en Oxirondo plaza, y tras una visita y charla, continuaron camino hasta Miguel Altuna y regreso. En la propuesta de la red sanitaria local tomaron parte unas decenas de usuario y acompañantes junto a los monitores y coordinadores. El próximo recorrido abierto tendrá lugar el próximo jueves, 2 de octubre, a cargo de San Martin Agirre Herri Eskola.