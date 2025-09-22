Las primeras victorias en la competición de fútbol llegan con firma femenina

El próximo fin de semana abren competición de liga los conjuntos de base mientras que los equipos sénior, juveniles y cadetes ya acumulan jornadas ... de la campaña 2025-2026.

En el estreno esta última jornada para las formaciones femeninas el arranque ha sido muy esperanzador con victorias en sus compromisos. La plantilla del primer equipo en la máxima categoría provincial venció con goleada por 0 a 9 al Oriko en la visita la campo de Mendibeltz.

Las entrenadas por Manuel Ortiz y Lander Ugarte abrieron el marcador en el minuto 4 con un acierto de Ane Goitia Oria y dejaron de mover el tanteador en el minuto 85 con la última diana de Naroa Gullon Iñarra, que también transformó el séptimo. Entre medias el doblete de Ane Cid Pescador y los tantos de Nahia Etxarri Santos, Maider Jorge Gabilondo, Uxue Iparragirre Larrañaga, y Ane Martín Pineda.

El debut ante su público llega el próximo fin de semana en Agorrosin frente al Touring.

En el campo de Ipintza sumaron los tres puntos sus compañeras del cadete de honor por 3-0 frente al Zarautz en un choque que suponía el estreno en la categoría para el grupo que dirigen Amaia Santorcuato, Aritz Ucin y Markel Berrocal.

Reparto de puntos

La primera plantilla masculina mahonera no pudo pasar del empate sin goles en la presentación ante los suyos. El Bergara dominó el primer periodo pero sin acierto de cara al gol y tras la reanudación el dominio fue para el Hernani. El BKE sufrió y peleó para conservar la igualada.

El sénior de primera regional fue superado el domingo por el Beasain en Ipintza con un 3-5.

El juvenil de la liga Nacional perdió en Berazubi ante el Tolosa por 2-0. Los bergareses plantaron cara en el primer periodo. Después del descanso un doble acierto papelero en los minutos 52 y 56 evaporó la esperanza mahonera de puntuar en el primer desplazamiento de la campaña.