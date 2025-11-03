Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bergara

Presentación esta tarde del libro 'Esnatu ala hil' en el salón de actos de la Uned

J.A.M.

bergara.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:02

Comenta

La publicación sobre el euskera y sus perspectivas 'Esnatu a la hil. Euskararen oraina eta geroa, diagnostiko baten argitan' de Iñaki Iurrebaso y Garikoitz Goikoetxea se presenta esta tarde en el salón de actos de la Uned, a partir de las 18.30 horas.

El trabajo analiza la actualidad del idioma frente a las nuevas tendencias y la ubicación que necesita en este panorama, como destacan en su tesis «la recuperación del euskera está en una especie de deriva. Urge otro impulso, dar pasos más allá del hasta ahora, pero hay pocos indicios de por dónde y cómo actuar, más en estos tiempos de grandes cambios. Este libro pretende ser un instrumento para darse cuenta de cuál es la evolución y situación del euskera».

