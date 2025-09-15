'Pon a punto tu bici', un taller de reparaciones el miércoles en Irala kalea

'Pon a punto tu bici con Mugi ' estará en Irala kalea de 16.00 a 20.00 horas el miércoles 17 de septiembre con ... su taller itinerante que se impulsan desde el departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, una furgoneta-taller prestará un servicio de reparación básica de bicicletas a todas aquellas personas que presenten su tarjeta Mugi personalizada, según informó la diputada Azahara Domínguez,

Además, se ofrecerá la asistencia necesaria a todas aquellas personas que quieran solicitar una tarjeta Mugi.

Los y las que se acerquen a la furgoneta-taller podrán participar en el sorteo de dos bicicletas así como 60 recargas por valor de 20 euros en sus tarjetas Mugi. «Queremos que Gipuzkoa siga siendo un territorio respetuoso con el medio ambiente, más habitable, más igualitario y con una de las esperanzas de vida más altas de Europa. Por eso seguiremos promoviendo entre las y los guipuzcoanos modos de desplazamiento no solo sostenibles, sino también saludables, como el transporte público o la bicicleta. Con pequeños gestos cotidianos podemos ayudar a construir el futuro que queremos para Gipuzkoa» señaló Domínguez en la presentación del programa.

Diaporama y actividades

La visita precede al programa municipal con el mismo fin de potenciar una movilidad más sostenible. El 18 de septiembre los centros escolares acudirán, entre las 8.30 y 12.45 horas a Seminarixoa, para ver cuatro pases del diaporama 'Bira bidai Afrikatik' de Garbiñe y Ander. Una pareja que en un tándem viajarán hacia Uganda.

De otra parte, los escolares esta semana realizarán dibujos y trabajos movilidad activa y saludable, y cerrarán programa, el 19 de septiembre, con circuitos y actividades bicicleta, patines y scooter.