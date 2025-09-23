El PNV denuncia «un declive de la agenda cultural y de los eventos en el municipio»

Los últimos Sanmartines donde han faltado algunos actos clásicos es una prueba más de una agenda cultural en crisis, en opinión de la primera formación ... política de la oposición, que achaca la situación a la falta de recursos económicos y de personal en área de cultura.

Los seis ediles del partido jeltzale, con el portavoz Mikel Lete a la cabeza, señalan que es muy evidente que en los últimos años estamos viviendo un declive de la agenda cultural y de eventos del municipio, «Seminarixoa cumplirá 8 años el 24 de diciembre y no hay más que ver la programación. Más allá del cine, que es una subcontrata, no hay una oferta atractiva, ni fija».

Ponen como espejo donde mirar la gestión que realizó el PNV en el gobierno cuando abrieron el espacio cultural en la Plaza, «hace 8 años, cuando la sala abrió sus puertas, el gobierno municipal del PNV elaboró una programación anual completa, con diferentes acciones y para todos los tramos de edad. Se formó un criterio de actividades, para que todos los y las bergaresas de todas las edades pudieran encontrar una agenda de actos atractiva».

Destacan que había un sólido departamento de cultura formado por un grupo de personas para hacer frente, además del Seminarixoa, a los actos y necesidades que surgían en el pueblo. «Desde que EH Bildu entró en el gobierno municipal, los recursos del departamento van disminuyendo, y no se ha sustituido al personal», manifestó Lete.

Malestar en colectivos

El grupo municipal de EAJ-PNV apunta que los agentes locales de la cultura están sufriendo las consecuencias «se han acercado hasta nosotros para explicarnos las dificultades que tienen para trabajar con el actual gobierno de EH BIldu. Dicen que no tienen más que recortes». Desde este grupo municipal indican que hay que cuidar, amar, proteger y enriquecer la cultura del pueblo, y no reducirla y olvidarla. «No perder nuestras costumbres nos corresponde a nosotros».

Despiden las críticas a la gestión cultural al ejecutivo con la petición a EH Bildu para que con urgencia refuerce el departamento de cultura con medios personales y económicos «para que la cultura de nuestro pueblo no dé pasos atrás».