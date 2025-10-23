El patio del Seminario será mañana circuito ciclista con Bizikleta Festa

J. A. M. bergara. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Potenciar el gusto por la bicicleta desde la infancia resume el objetivo de Lokatza Ziklismo Eskola para la organización mañana de Bizikleta Festa. Un encuentro que está abierto a niños y niñas. que tendrán la oportunidad de disfrutar de juegos y actividades con la bici como herramienta. Desde las 17.30 horas el patio del Seminario se transforma en circuito con recorridos y ginkanas. La inscripción gratuita se abre en el mismo punto a las 16.30 horas. Los competidores deberán llevar la bicicleta y sin falta, el casco. La cita infantil será el preludio de la cena fin de temporada que celebrará Lokatza Ziklismo Eskola con ciclistas, directores deportivos, patrocinadores y colaboradores.