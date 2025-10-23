Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Bergara

El patio del Seminario será mañana circuito ciclista con Bizikleta Festa

J. A. M.

bergara.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:22

Comenta

Potenciar el gusto por la bicicleta desde la infancia resume el objetivo de Lokatza Ziklismo Eskola para la organización mañana de Bizikleta Festa. Un encuentro que está abierto a niños y niñas. que tendrán la oportunidad de disfrutar de juegos y actividades con la bici como herramienta. Desde las 17.30 horas el patio del Seminario se transforma en circuito con recorridos y ginkanas. La inscripción gratuita se abre en el mismo punto a las 16.30 horas. Los competidores deberán llevar la bicicleta y sin falta, el casco. La cita infantil será el preludio de la cena fin de temporada que celebrará Lokatza Ziklismo Eskola con ciclistas, directores deportivos, patrocinadores y colaboradores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  9. 9 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  10. 10 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El patio del Seminario será mañana circuito ciclista con Bizikleta Festa