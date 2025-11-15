Un partido de cambio de dinámica para el segunda nacional

J.A.M. BERGARA. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:17 Comenta Compartir

La cancha del polideportivo de Labegaraieta recibe esta tarde desde las 18.00 horas la séptima jornada de la segunda nacional de categoría autonómica donde el Bergara KE Soraluce compite en las últimas campañas.

Los bergareses se verán las caras con el Padura y necesitan sumar un triunfo para «romper con la racha de malos resultados de las últimas jornadas. El rival es de nuestro nivel y podemos ganarles», apunta el técnico de Soraluce KE, Xabat Irazola, que se muestra esperanzado, «en la competición de Copa nos enfrentamos a ellos en su cancha y a pesar de ir con el equipo muy mermado, estuvimos a punto de ganar».

Los locales disponen de ocho puntos tras seis jornada con la cuatro últimas como derrotas, y los visitantes con un punto más han registrado tres triunfos y otros tantos tropiezos.

En una tabla de catorce formaciones el Soraluce es undécimo y los rivales de hoy décimos. Un triunfo esta tarde permitirá al Soraluce cambiar la tendencia y dar una salto clasificatorio a media tabla donde hay cinco equipos con un punto más.

El segundo conjunto sénior masculino del club, en la segunda provincial, juega esta tarde justo por delante a partir de las 16.00 horas frente al Promeaso Hoops.