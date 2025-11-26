El palacio de Errotalde, su parque y la ermita pasan a propiedad municipal

El palacio de Errotalde, la ermita de Santa Ana y su parque, así como varios terrenos aledaños, entre los que se incluye una buena ... parte de los que fueron afectados por los desprendimientos en Bolu, serán transferidos en breve a propiedad del Ayuntamiento tras el proceso disolución de la Fundación Murua Balzola propietaria desde la desaparición del Conde del Valle, Ignacio Murua Balzola, (Bergara 1863 -Donostia 1953).

El pleno municipal del lunes dio el visto bueno por unanimidad a la recepción de los bienes, que desde la óptica municipal se ve como una oportunidad para Bergara, según apuntaron los portavoces de EH Bildu y EAJ-PNV tras la votación.

La operación consolida los proyectos culturales que soporta el inmueble, abre nuevas posibilidad como la demandada renovación de la biblioteca, y de alguna manera compensa el esfuerzo económico municipal en la contención de la ladera de Bolu de la que la Fundación era titular de un 50%.

Errotalde ha asumido desde 1987 la función de Kultur Etxe con varios servicios y la mayor parte de la superficie ocupada por la biblioteca abierta en el 1989. Esta función se ha cubierto en virtud del convenio entre Murua Balzola y Ayuntamiento. Una relación fluida durante muchos años con la asunción de los gastos de mantenimiento e inversiones por parte del consistorio.

En los últimos años, según se acercaba 2020 cuando expiraba la cesión, la relación se complicó por una falta de interés en la Fundación. Sin renovación a la vista el Ayuntamiento ha mantenido el uso y disfrute desde 2020 para objetivo educativos y culturales, como recogía el acuerdo, a cambio de la conservación.

El detonante que ha empujado hacia la donación definitiva está vinculada con los desprendimientos en 2017 y 2022 que sufrió la ladera de Bolu, con un 50% de la titularidad de esta entidad.

Los incidentes llevaron al Ayuntamiento a plantear a la Fundación la posibilidad de afrontar los gastos. La inversión en las medidas de control y prevención han superado los 1,2 millones de euros entre estudios, proyectos y ejecuciones. La última fase está en marcha estos días.

La presión sobrevenida, los mermados recursos económicos y la disolución, han allanado el camino para el traspaso de las propiedades al Ayuntamiento.