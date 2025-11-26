Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Fachada lateral del palacio de Errotalde, jardín y paso peatonal hacia la ermita y ascensores de Bolu. MIGURA

Bergara

El palacio de Errotalde, su parque y la ermita pasan a propiedad municipal

La disolución de la propietaria Fundación Murua Balzola y la inversión pública en contener la ladera de Bolu explican la operación

Juan Antonio Migura

Begara

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

El palacio de Errotalde, la ermita de Santa Ana y su parque, así como varios terrenos aledaños, entre los que se incluye una buena ... parte de los que fueron afectados por los desprendimientos en Bolu, serán transferidos en breve a propiedad del Ayuntamiento tras el proceso disolución de la Fundación Murua Balzola propietaria desde la desaparición del Conde del Valle, Ignacio Murua Balzola, (Bergara 1863 -Donostia 1953).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El palacio de Errotalde, su parque y la ermita pasan a propiedad municipal

El palacio de Errotalde, su parque y la ermita pasan a propiedad municipal