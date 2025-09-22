Pacto en defensa del deporte escolar entre entidades y Ayuntamiento

Ante la inestabilidad generada en el modelo guipuzcoano de deporte escolar tras la sentencia que eliminaba la obligatoriedad en su práctica y el proceso ... de adecuación del modelo que se ha puesto en marcha a nivel provincial por el ente foral, los agentes locales implicados en el deporte escolar han dado un paso adelante para apoyar el modelo existente, «con el claro objetivo de promover el desarrollo integral y saludable de los niños y niñas y de los adolescentes del municipio».

Esta fue la idea central planteada en la firma del convenio que reunió, poco antes de los sanmartines, a los representantes de Bergara Eskola Kirola, los clubes deportivos, Ayuntamiento y centros escolares para seguir apostando por el deporte como un recurso educativo.

Los firmantes se comprometen a desarrollar una actividad física y deportiva educativa, saludable e igualitaria, poniendo en el centro el interés superior de los niños y niñas.

Expresan su voluntad de seguir reforzando el modelo Multikirolak que se ha desarrollado en el municipio en los últimos años.

Las obligaciones que adquiere los firmantes son: que los niños y niñas de 6 a 12 años tendrán la oportunidad de conocer diferentes deportes y vivir experiencias enriquecedoras; la implicación de las asociaciones deportivas locales en la medida para «priorizar la participación de los niños y niñas participantes en las escuelas deportivas en el Multikirolak, velando por el interés general popular»; y el apoyo institucional del Ayuntamiento con el visto bueno de todos los partidos con representación en el mismo.

Este pacto se presenta como base de la política deportiva bergaresa durante los próximos cuatro años y se prorrogará automáticamente año tras año si no se adopta otro tipo de acuerdo.

El Ayuntamiento a nivel institucional señala que «el deporte no es un objetivo, sino un medio para promover el interés superior de los niños y niñas. Por ello, la política deportiva de iniciación no se construirá únicamente con agentes deportivos, sino que se llevará a cabo en colaboración con otros departamentos municipales y otros agentes locales».

En palabras del alcalde, Gorka Artola, que presidió el encuentro, «hay que recordar que la política deportiva no es sólo un deporte técnico. Los servicios sociales, la igualdad, el euskera, la educación, y todos los ámbitos tienen algo que decir y hacer. Por eso, este pacto no es sólo un documento del servicio del deporte, sino un instrumento de colaboración entre las políticas públicas del pueblo».