El respaldo al pacto se escenificó con una foto de familia, de clubs, deportistas, centros e instituciones. B.U.

Bergara

Pacto en defensa del deporte escolar entre entidades y Ayuntamiento

Clubes deportivos, centros escolares y consistorio apuestan por «el desarrollo integral y saludable de los niños y niñas y los adolescentes»

Juan Antonio Migura

Bergara

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:27

Ante la inestabilidad generada en el modelo guipuzcoano de deporte escolar tras la sentencia que eliminaba la obligatoriedad en su práctica y el proceso ... de adecuación del modelo que se ha puesto en marcha a nivel provincial por el ente foral, los agentes locales implicados en el deporte escolar han dado un paso adelante para apoyar el modelo existente, «con el claro objetivo de promover el desarrollo integral y saludable de los niños y niñas y de los adolescentes del municipio».

