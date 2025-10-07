La orientación en montaña triunfa

La apuesta de Aranzadi ikastola junto con el Pol Pol y Hankaluze para promocionar la filosofía y la modalidad de montañismo centrada en la ... orientación fue todo un éxito en su primera edición con 370 inscritos que por categorías cumplieron con los recorridos adaptados a las capacidades de adultos, jóvenes y familias. Los participantes con el soporte de un mapa tuvieron que localizar puntos o balizas en el menor tiempo posible en recorridos montañeros y urbanos.

El balance no ha podido ser más positivo, señalan los promotores. «Es una propuesta que llega para quedarse. Estamos muy contentos porque la gente ha disfrutado y hemos aportado una iniciativa interesante al pueblo. Hemos acertado con la visión inclusiva de la prueba. Ha sido un acierto la unión de deporte y euskera». Y añaden que, «aunque el ganador de una prueba de estas características se queda en un segundo plano, los premiados se mostraron muy satisfechos».

En la categoría de adultos venció Galdutakoak, formado por Oihana Iñurrategi e Iñaki Manuel con un tiempo de una hora y 17 minutos. El segundo lugar para el equipo Herri Hori a dos minutos, y a diez minutos llegó el tercer clasificado Asier Goikoetxea.

En el grupo de jóvenes los más rápidos fueron Frutitak Taldea, formado por Enara, Irati, Naia, Malen y Elene, que alcanzaron todas las balizas y la meta en 47 minutos. Segundo puesto para Txirutxiru en 54 minutos, y terceras Takeshi en 57 minutos.

Y en la categoría infantil y familias Aupa Gu Taldea alcanzó el cajón más alto del podio. Un grupo formado por Ibai Bengoa, Marko Bengoa, Maite Bengoa y Arkaitz Arnaez. Registraron un tiempo de 35 minutos, en segundo lugar a tan sólo dos minutos el equipo Loiolatarrak, y tercera posición de Otsokumeak en 38 minutos.