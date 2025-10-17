Nueve partidos este fin de semana en Labegaraieta y Compañía de María

El fin de semana llega cargado de encuentros de baloncesto en Bergara. Se van jugar nueve partidos entre hoy mañana domingo en la canchas del Labegaraieta y Compañía de María.

El sénior Femenino (1ª División) abrirá esta tarde a las 16.00 ante el Atlético San Sebastián. Las de Goizper Group BKE quieren prolongar su racha de dos victorias consecutivas y seguir afianzándose en la parte alta de la clasificación.

Por su parte, mañana domingo a las 18.00, el sénior masculino de Segunda Nacional afrontará un auténtico partidazo ante Axa Ortiz de Zárate Amurrio. Ambos equipos llegan invictos, y el choque decidirá el liderato del grupo.