'Nijoyome', espectáculo de danza para el público familiar

Los programas de apoyo a la danza contemporánea tienen en el escenario de Seminarixoa uno de los espacios que permite presentar las últimas producciones. Este es el caso del espectáculo familiar de esta tarde a partir de las 18.00 horas con la puesta en escena de la creación 'Nijoyome' de Cia. Nuria Pérez Dantza. Entrada 4 euros.

A través de la danza, se cuenta una historia sobre el interior de los cuerpos «estamos hechos y hechas de células, que son las unidades vivas mas pequeñas. Las. células se mueven, se comunican, se transforman...y generan sistemas complejos como la musculatura, los huesos, el cerebro o la piel», apunta la directora Nuria Pérez, que presenta como bailarinas a Eneritz Ceberio, Elene Carreto y Sirah Badiola.

La directora y coreógrafa de la compañía es postgrado en Artes Escénicas por la UPV, licenciada en biología por la UAB de Barcelona donde realizaba paralelamente los estudios en danza contemporánea. Su trabajo se centra en la comunicación entre cuerpos. Investiga códigos de entendimiento en las relaciones humanas, sociedad versus individuo.