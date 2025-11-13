Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartel del documental

Bergara

Nace hoy Zine kartzela con el pase de 'Sorgina, banaiz'

El dibujante y escritor Asisko Urmeneta y su documental son los primeros invitados, esta tarde a partir de las 19.00 horas

J. A. M.

BERGARA.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17

Los muros de Kartzela Zaharra albergan en las últimas décadas las producciones y creaciones más jóvenes y alternativas como espacio cultural abierto a todas las voces. En esa línea de trabajo el cine ha tenido espacio y vuelve a disponer de protagonismo.

Hoy se pone en marcha el quinto proyecto, en los 25 años de trayectoria del cine club, bajo la denominación Zine kartzela con la proyección del documental 'Sorgina, banaiz' y la participación de su autor «el artista y amigo, dibujante, historietista y escritor Asisko Urmeneta», como apuntan los promotores. El pase a las 19.00 horas con organización de Angiolillo liburutegia y Zine kartzela.

Una sala con 18 butacas

«Parte de la grabación del documental se hizo en la propia Kartzela Zaharra, y la proyección se hará en el cine que hay instalado en una celda, el mas pequeño de Euskal Herria, con 18 butacas que proceden del recientemente derruido cine Novedades, a los que siempre estaremos agradecidos por esa donación», apuntan en Zine kartzela.

Un cine club surge para recuperar el séptimo arte en Kartzela Zaharra. La intención es ofrecer títulos todos los martes a las 20.00 horas, «esta entre nuestros objetivos presentar documentales, películas y audiovisuales sobre distintas temáticas en jornadas puntuales, por nuestra cuenta o en colaboración con otros colectivos locales o de Kartzela Zaharra».

'Sorgina, banaiz' está firmada por Asisko Urmeneta Otsoa Errarteko (Iruña, 1965 ), un creador centrado en cómic, ilustraciones, dibujos animados, caricaturas en prensa con el humor como bandera y que ahora afronta el género documental.

La producción aborda la primera ejecución colectiva por brujería en Auritz (Nafarroa) hace 500 años «se acababa de descubrir la secta satánica y a los condenados se les impuso un castigo ejemplar, muerte en la horca y quemar el cadáver. Así dio comienzo a una persecución que duró todo un siglo y en la que miles de personas fueron injustamente condenadas». El documental intenta responder a «qué se nos oculta tras aquel humo espeso».

