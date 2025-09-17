'Munaortuko bunkerra', un vestigio de la guerra del 36 recuperado en Angiozar

El búnker y la línea defensiva de Munaortu o Muhurtu en el barrio de Goimendi del valle de Angiozar ha sido limpiado y señalizado ... a principios de mes por un grupo de voluntarios. Con esta labor en auzolan dan un paso más en su proyecto Angiozar 1936 Egiaren Bila, que busca desde distintos frentes aportar luz y verdad sobre los acontecimiento de la Guerra Civil en Angiozar.

La ruta abierta a las trincheras y los resto de la pequeña fortaleza es la tercera y última fase del proyecto Egiaren Bila. Para la recuperación de la memoria se ha creado un recorrido temático, tarea en la que se ha volcado durante este último año el grupo de trabajo Angiozarko Aztarnak. Como destacan desde el colectivo, en las dos primeras fases del proyecto se inauguró el rincón de la memoria en 2021 y 2023 con la edición y lanzamiento del libro 'Angiozar 1936 gerrateko kontuak' que firmó el investigador Iñaki Arenaza y la presentación del documental 'Beste aldea, gizon ez den hor'. En ambos casos propuestas en colaboración con grupo el memorialista Intxorta 1937 Kultur Elkartea. También están en el último proyecto del paseo temático junto a Angiozar Bailarako Batzarra, el consistorio bergarés y Olaso Fundazioa.

Charla, recorrido y lunch

El búnker como uno de los elementos más significativos es una pieza histórica de valor. Lo utilizaron las tropas fascistas durante los enfrentamientos ante gudaris y republicanos en la línea defensiva de los Intxortas que resistió hasta abril del 37.

La presentación de la ruta, el sábado a las 10.00 horas en la ermita de San Miguel Monte del barrio de Goimendi, ofrece una charla para detallar el proceso, y los valores patrimoniales e históricos del enclave. A continuación, sobre las 11.00 horas realizarán un recorrido guiado por las trincheras de unos 40 minutos, y para cerrar habrá lunch en la ermita San Miguel Monte.

Para llevar a cabo el proyecto se ha combinado la cobertura de las instituciones antes mencionadas con el apoyo de las empresas Erreka, Ecenarro y Kobeka. Unos y otros se han comprometido a mantener limpia la zona de trincheras de Munaortu.

Egiaren Topaketak

La presentación de la ruta se inscribe en el programa 'Egiaren Topaketak' organizado por Intxorta 1937 Kultur Elkartea y que culminará el 24 y 26 de septiembre en Arrasate,

Para el miércoles de la próximo semana han previsto la proyección de Kulturate, desde las 18.30 horas, del documental 'Hondarribiko gorria (Jesus Carreras)' con presencia de su autor Aitor Bastarrika.

El viernes 26 de septiembre el acto central con la ofrenda de flores a las 18.30 horas en el monumento comarcal a los fusilados y desaparecidos, en la plaza Arizmendiarrieta.

Desde las 19.00 horas en la Juan Arzamendi Musika Etxea, el pase del audiovisual 'Beste aldera. Gizona ez den hori' con participación de sus autoras Itziar Juaristi, Lorea Elorriaga e Irati Alvarez, y a partir de las 19.30 horas la propuesta 'Gutunak+musika' con la lectura de cartas dirigidas a las abuelas a cargo de Nati Roa, Hodei Etxart y Maite Aristegi.