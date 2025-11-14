Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El público muestra admiración.

Bergara

La muestra de Fernando G. Baptista se despide este domingo de Aroztegi

Dos últimas fechas para conocer al 'El explorador de la infografía científica'

J. A. M.

bergara.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

Seis horas y media mantendrá aún abiertas las puertas Aroztegi Aretoa para conocer la colección 'El explorador de la infografía científica' del bilbaíno Fernando G. Baptista.

Hoy y mañana de 12.00 a 14.00 horas, y esta tarde de 18.00 a 20.30 horas la sala de Barrenkale permite la visita a la obra del nombrado, este año, como el mejor diseñador del mundo por la SDN (Society for News Desing) por su trabajo para 'National Geographic'. Revista en la que desarrolla su creatividad desde hace 17 años.

La exposición recopila algunos de los mejores trabajos para 'National Geographic', como la reconstrucción de la columna de Trajano o sus trabajos sobre los vikingos, que fue portada de la publicación.

