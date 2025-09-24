Los movimientos de apoyo a Palestina unen fuerza y animan a la movilización

Los grupos ciudadanos en favor de Palestina de todas las localidades de Debagoiena impulsan y se integran Debagoineko Palestinaren Aldeko Sarea para dar una ... firme respuesta social «ante el largo y progresivo empeoramiento de la masacre del pueblo palestino y la pasividad e incluso complicidad de las instituciones», señalaron.

El frontón de San Prudencio en uno de los barrios de confluencia de la comarca, fue el escenario la tarde del martes de la presentación de la iniciativa.

Además de recordar la situación que sufre el pueblo palestino, hicieron un llamamiento a la sociedad a participar en los actos y manifestaciones de denuncia. Para el 25 de octubre a las 19.00 horas en Arrasate convocan a los habitantes de Debagoiena a protestar y mostrar su repulsa frente al genocidio. «Vemos importante demostrar la gran solidaridad y simpatía de esta comarca hacia el pueblo palestino».

También animaron a la presencia de ciudadanos de la comarca en la manifestación que se celebrará el 4 de octubre en Iruñea para la que organizarán autobuses.

Los grupos ciudadanos apuntaron que con este acuerdo comarcal «queremos dar una respuesta conjunta. Dar un grito de solidaridad y esperanza hacia el pueblo palestino».

El movimiento se define como plural, abierto y participativo para denunciar y visibilizar el genocidio, e «impulsará y compartirá todas las herramientas que tenga a su alcance para detener esta masacre».

La sociedad a la calle

La declaración de constitución, leída en euskera y castellano por Miren Txurruka y Eleder Lozano, apunta que la propuesta apoya el boicot a los productos israelíes, exige a empresas e instituciones a que rompan relaciones comerciales e institucionales con Israel, y quiere sacar a toda la sociedad a la calle para «entre todas y todos hacer un grito más fuerte».

Piden que el tribunal de La Haya, amparándose en el último estudio encargado por la Naciones Unidas, impute y juzgue por crímenes de lesa humanidad y acabe con la impunidad de los responsables del genocidio Y ha la Unión Europea y Estados Unidos reclaman «que dejen de ser cómplices de una vez. ¿Hasta cuándo vamos a permitir el exterminio del pueblo palestino?».

Desde la plataforma además señalan que estarán muy atentos a un muy posible asalto en contra de la Flotilla de Solidaridad con Palestina que se dirige a Gaza.

Cerraron las intervenciones con aplausos tras señalar «la pasividad no puede ser una opción, gritemos todas y todos a una: Genozidioa gelditu. Palestina askatu».