A. B. B.

Bergara

Modificada la norma, Angiozar hacia la Entidad Local Memor

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:30

Con carácter de jornada histórica han posado hoy los representantes del Angiozar Bailarako Batzarra, partidos político, junteros y la Diputada General de Gipuzkoa, Eider Mendoza, tras aprobar en el pleno de la Juntas Generales por unanimidad la modificación de la Norma Foral de Demarcaciones. Elimina el requisito de 500 habitante que ya frustró la intentona de desligarse de 2022. Con este total beneplácito legislativo y soporte jurídico, la comisión mixta de Angiozar y Bergara abrirá la negociación para que los primeros se constituyan en Entidad Local Menor.

