El mercadillo de Beart Eguna, el domingo en el 'arkupe' municipal

BergaraEl mercadillo de Beart Eguna, el domingo en el 'arkupe' municipal
La asociación homenajea a Xabier Azkarate como estrecho colaborador en el montaje de las exposiciones
Bergara
Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:04
Beart Eguna como celebración conjunta de los pintores bergareses se hará patente este domingo con una exposición callejera al mediodía, como apuntan «en el ... horario del vermut», y cerrarán con una comida.
La iniciativa se puso en marcha en 2010 con Bingen de Pedro en la presidencia. Saca a la vía pública parte de actividad de un grupo que este año cumple 30 años de existencia.
En los soportales de la Casa Consistorial de 12.00 a 14.00 horas habrá ocasión de apreciar obras de los artistas de Beart. «Habrá trabajos de formato, técnica y temáticas distintas. Completan una muestra variada y brillante», apunta el presidente Xabier Agirre. Recuerda que en esta edición vuelven a reforzar la presencia del alumnado con un gran abanico de edades, y destaca que además se montará un mercadillo con obra de pequeño formato «en mesas repartidas por la calle. Trabajos que estarán a la venta a precio justo para los que gusten de adquirir arte».
La jornada se cerrará con la celebración de una comida en hermandad en el restaurante de Agorrosin Gunea.
Merecido homenaje
A los postres llegará el reconocimiento al colaborador Xabier Azkarate. «Cada año homenajeamos a una persona cercana al mundo de la cultura y que haya tenido buena conexión con nuestra asociación. Este año la distinción será para al recién jubilado Xabier Azkarate, que comenzó a trabajar en el Ayuntamiento como conserje, pero con los años fue asumiendo diferentes funciones y se convirtió en un imprescindible ayudante de cultura».
Y como destaca «Beart y la sala de exposiciones Aroztegi han mantenido una estrecha relación, siempre en armonía, gracias en gran medida a la buena sintonía con Xabier. Su criterio y profesionalidad ha sido clave en el montaje de cada exposición. Artistas de toda procedencia que hayan expuesto en Aroztegi recuerdan a Xabier por su generosidad, por su amabilidad y la imprescindible ayuda técnica recibida en el montaje e iluminación de sus obras».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión