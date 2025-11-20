Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
La feria se refugia en los bajos consistoriales ante las previsiones. BEART

Bergara

El mercadillo de Beart Eguna, el domingo en el 'arkupe' municipal

La asociación homenajea a Xabier Azkarate como estrecho colaborador en el montaje de las exposiciones

Juan Antonio Migura

Bergara

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

Beart Eguna como celebración conjunta de los pintores bergareses se hará patente este domingo con una exposición callejera al mediodía, como apuntan «en el ... horario del vermut», y cerrarán con una comida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  4. 4 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  7. 7 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  10. 10

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El mercadillo de Beart Eguna, el domingo en el 'arkupe' municipal

El mercadillo de Beart Eguna, el domingo en el &#039;arkupe&#039; municipal