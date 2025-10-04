Con medio siglo de vida la Uned formará este curso cerca de 2.000 estudiantes

Juan Antonio Migura bergara. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02 Comenta Compartir

Con la matrícula aún abierta hasta el 22 de octubre para los grados, posgrados y cursos universitarios, el pasado miércoles 140 de los nuevos alumnos del centro bergarés de la Uned, sede para Gipuzkoa de la universidad a distancia, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano información de todos los recursos docentes que conforman su metodología semipresencial.

Conocieron a los coordinadores de grados, las infraestructuras, la plataforma educativa, el campus virtual, y el manejo y aprovechamiento de las herramientas de la Uned.

El encuentro también combinó el doble carácter que da peculiaridad y practicidad al centro, la presencialidad y la conexión online. Cuarenta estudiantes estuvieron 'in situ' en las renovadas instalaciones y un centenar se conectaron.

El encuentro de presentación y puertas abiertas fue calificado desde la dirección de éxito por la alta respuesta.

La universidad implantada en el antiguo edificio del Real Seminario desde 1976, cuando un grupo de bergareses que formaban la Promoción Cultural Bergaresa y el Ayuntamiento impulsaron el aterrizaje en Gipuzkoa, sigue siendo 50 años después una universidad pública que ofrece una amplia oferta académica en todas las áreas del conocimiento de estudios oficiales del espacio europeo de educación superior.

Se ha ganado el favor de la población universitaria por la flexibilidad que facilita y ha consolidado el papel de recurso para los y las que buscan compatibilizar universidad con trabajo u otras labores.

El acto académico de apertura oficial del curso 2052-2026 llegará en noviembre una vez cierren el plazo de matrícula, disponible en esta fechas. Si mantienen la tendencia de los últimos cursos reunirán a un masa de 1.400 inscritos en grados, másteres, doctorados u micromásteres, y otras 400 matrículas entre los cursos de acceso para mayores de 25 y 25 años, los cursos propios y los programas de formación continua.

Ofrece 30 grados (sin nota de corte), grados combinados, 75 másteres universitarios, 21 programas de doctorado, microgrados... Una oferta que se imparte a través de un pionero modelo semipresencial de una universidad flexible adaptada a las necesidades del alumnado con el soporte de tecnología online avanzada, «pero con el trato cercano de sus tutores. Es mucho más que una universidad online», apuntan desde la dirección al frente de la que se encuentra Iñaki Esparza.