Marchas e himnos suenan desde este martes con los ensayos de las tamborradas

La despedida del periodo vacacional por excelencia y el regreso a la cotidianidad tiene en la villa el referente de los sanmartines y sus ... tamborradas. Este martes se activa el calendario de ensayos para intentar que la sonoridad de marchas e himnos esté acompasada la noche del lunes 15 de septiembre y el tarde del martes 16 de septiembre.

Los centenares de participantes están convocados este martes, cada uno con su cinturón para sujetar el tambor o el barril, en la carpa del patio del Seminario. Estrenan el calendario los y las integrantes de la marcha infantil que acuden esta tarde a las 19.00 horas. Completarán la formación el 3, 8, 9, 10 y 11 de septiembre. Al frente de su preparación, los directores de los grupos de adultos que acuden por turnos.

Una hora después de los primeros golpes de tambor, llega el turno de los adultos desde las 20.00 horas en el mismo lugar. Ensayarán las mismas fechas con la peculiaridad de que este primer día sólo van los grupos de barrileros y el miércoles los de tamborreros en solitario. Desde el 8 de septiembre los ensayos son conjuntos.

Es difícil que en estas seis fechas asistan los centenares de participantes, en especial de la tamborrada de los mayores, pero desde la organización piden la máxima presencia en las jornadas preparatorias «para que suene lo mejor posible».

En el capítulo musical en esta edición, en la interpretación de marchas elegidas por rotación entre las sociedades gastronómicas y entidades que disponen de su propia partitura, se tocarán la marcha de Umore Ona que celebra el 75 aniversario, la de Aritzeta y Lagun Artea, de Bolu. Además de las piezas fijas como la marcha de San Martín, Nagasaki y el himno dedicado al mártir.

Para la tamborrada infantil del 16 de septiembre prepararán el acompañamiento a las piezas 'Danbor txikiak' y la marcha de San Martín.

Sin representación

La tamborrada de adultos de la noche del 15 de septiembre, a partir de las 22.00 horas, no ofrecerá la representación de la crucifixión a la conclusión en la Plaza que ha dirigido los últimos 13 años Valen Moñux. El responsable de la representación ha renunciado a su preparación «porque cada año es más complicado conseguir los 40 protagonistas que se necesitan, y este año ha sido imposible», apunta con cierta decepción, «muchos quieren participar en la tamborrada y se han incorporado a los grupos». Esta dificultad para construir el espectáculo le ha empujado a dejar esa función que no tiene relevo.

Además desde 2023 con la colocación de una pancarta que señalaba 'Tamborrada, bai. Estanpa zertarako?' se ha creado un clima que cuestiona la idoneidad del martirio y defiende la tamborrada en clave festiva.

Una protesta que, como explicaron meses después, tenía el objetivo de abrir una reflexión «sobre la exaltación del mártir bergarés que se realiza en la representación».