Cerca de 700 tamborreros y barrileros reunirá la marcha de adultos el 15 de septiembre. MIGURA

Bergara

Marchas e himnos suenan desde este martes con los ensayos de las tamborradas

Seis sesiones para la puesta a punto musical de las formaciones de adultos e infantil en el patio del Seminario

Juan Antonio Migura

Bergara

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:06

La despedida del periodo vacacional por excelencia y el regreso a la cotidianidad tiene en la villa el referente de los sanmartines y sus ... tamborradas. Este martes se activa el calendario de ensayos para intentar que la sonoridad de marchas e himnos esté acompasada la noche del lunes 15 de septiembre y el tarde del martes 16 de septiembre.

