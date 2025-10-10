Laboratorium Museoa nueva pasarela para San Sebastián Moda Festival

La ropa de trabajo mahón y la tela vaquera que marcaron el pasado fabril del municipio desde el XIX hasta los 90, y de ... la que aún quedan pequeños flecos comerciales, tendrán el próximo 22 de octubre una nueva expresión con la incorporación de Laboratorium Museoa al programa de San Sebastián Moda Festival como un escenario más de sus pasarelas. El museo, la marca de ropa Amarenak y Bedelkar se unen para un desfile que combinará la tradición textil con la moda contemporánea

Acogerá el desfile inaugural en un programa que también suma a los museos Balenciaga y San Telmo, entre otros escenario del festival, que se celebrará del 20 al 26 de octubre, con la moda, la sostenibilidad y la economía circular como ejes principales.

«Laboratorium mostrará su carácter innovador como museo de sociedad que combina ciencia, arte, tradición y tendencias contemporáneas», apuntaron desde el museo que celebra su décimo aniversario, en la presentación el jueves del festival.

En este mismo acto, el alcalde de Bergara, Gorka Artola, subrayó que con este evento, quieren «situar a Bergara como un referente de la cultura y la creatividad en Gipuzkoa». Junto al consistorio colabora en la iniciativa la asociación de Bedelkar.

Azul Bergara

El hilo conductor del desfile será un homenaje al patrimonio textil de Bergara y a su característico color azul Bergara. La industria surgida a mediados del siglo XIX situó a la localidad en el centro del mapa. Se convirtió durante muchos años en el corazón de la producción de ropa de trabajo.

El desfile traerá esa tradición al presente desde una mirada contemporánea. Este homenaje se articula con la producción de al marca Amarenak, de la donostiarra Oihane Pardo, que desde 2016 diseña prendas a partir de la historia de la cultura vasca.

Acudirá con la colección 'Ber-Gara'. «Una propuesta inspirada en la ropa de trabajo, creada a partir de los restos de stock de Tavex, la última fábrica textil, y combina sostenibilidad e identidad local. Tal como sugiere la expresión 'Ber-gara' (volveremos a ser), la colección revive los valores del pasado y los proyecta hacia un futuro responsable y experimental», apuntaron en la presentación. La pasarela se desarrollará en las dos plantas del museo e integrará los espacios y elementos del Laboratorium en una experiencia que fusionará historia textil, ciencia y moda.

En el desfile participarán además 18 comerciantes de la asociación Bedelkar. Habrá joyerías, tiendas de ropa y de deporte, ópticas y zapaterías. El evento contará con un aforo para 180 personas. Se ofrecerán 30 plazas libres para el público. Se asignarán por orden de inscripción, que podrá realizarse a través de un formulario online en redes sociales disponible a partir del 14 de octubre y hasta completar aforo.

El San Sebastián Moda Festival desde su creación en 2013 ha consolidado su identidad hasta considerares la tercera plataforma de moda estatal, tras la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y la 080 de Barcelona.