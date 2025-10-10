Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El alcalde Artola, la edil Usabiaga y la directora del museo, Rosa Errazkin, en la presentación. LOBO ALTUNA

Bergara

Laboratorium Museoa nueva pasarela para San Sebastián Moda Festival

El 22 de octubre la firma Amarenak presentará la colección 'Ber-Gara' inspirada en la tradición textil bergaresa

Juan Antonio Migura

Bergara

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:21

Comenta

La ropa de trabajo mahón y la tela vaquera que marcaron el pasado fabril del municipio desde el XIX hasta los 90, y de ... la que aún quedan pequeños flecos comerciales, tendrán el próximo 22 de octubre una nueva expresión con la incorporación de Laboratorium Museoa al programa de San Sebastián Moda Festival como un escenario más de sus pasarelas. El museo, la marca de ropa Amarenak y Bedelkar se unen para un desfile que combinará la tradición textil con la moda contemporánea

