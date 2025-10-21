Laboratorium acoge esta tarde la primera pasarela de San Sebastián Moda Festival

J. A. M. bergara. Martes, 21 de octubre 2025, 20:37 Comenta Compartir

La apuesta de Laboratorium Museoa en su décimo aniversario, del Ayuntamiento y de la asociación de comerciantes Bedelkar va a permitir, esta tarde desde las 18.00 horas, que el museo de la ciencia y las últimas tendencias de moda compartan espacio en el palacio de Errekalde.

Transformar Laboratorium en pasarela se inscribe como acto inaugural de San Sebastián Moda Festival, que se desarrollará en Gipuzkoa hasta el 25 de octubre. El centro bergarés compartirá protagonismo durante esta semana con los museos San Telmo y el Balenciaga y otras recintos.

Con un capacidad para 180 invitados los salones del palacete tendrán como firma invitadas a la donostiarra Amarenak Estudio que dirige Oihane Pardo y que desde 2016 diseña prendas a partir de la historia de la cultura vasca.

En un guiño a la tradición textil mahonera acude a presentar la colección 'Ber-Gara', «Una propuesta inspirada en la ropa de trabajo, creada a partir de los restos de stock de Tavex, la última fábrica textil, y combina sostenibilidad e identidad local. Tal como sugiere la expresión 'Ber-gara' (volveremos a ser), la colección revive los valores del pasado y los proyecta hacia un futuro responsable y experimental», como señalaron en la presentación.

En el desfile además participarán 18 comerciantes de la asociación Bedelkar. Habrá joyerías, tiendas de ropa y de deporte, ópticas y zapaterías. Un muestrario de la versatilidad del comercio bergarés. Las firmas que toman parte son: Amua, Anezka, Etxeberria, Foot on Mars, Galarreta, Igarza, Joka, Jolas, Lombide, Manso, Mirari, Multiópticas, Nerea Urbieta, Ninfa, Savile Mujika Jostundegia, Sugoi, Zubijai y Zubikua.